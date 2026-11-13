Potrivit CNN, Trump a discutat de mai multe ori cu Huang în ultimele zile și l-ar fi încurajat să reziste presiunilor de a demisiona, pe fondul îngrijorărilor privind impactul scandalului asupra gigantului tehnologic american și a relațiilor dintre SUA și China.

„Ei bine, marea întrebare este: era femeia spioană? Şi nu ştiu dacă acest lucru a fost stabilit până acum”, a declarat Trump, întrebat dacă Huang ar fi trebuit să demisioneze.

„Dar, dacă femeia era spioană, atunci da. Dacă nu era spioană, poate că lucrurile ar fi stat altfel. Dar vă pot spune un lucru: într-un fel sau altul, el îşi va reveni”, a continuat preşedintele.

Jensen Huang a recunoscut că a avut o relaţie extraconjugală. La momentul acestei recunoaşteri, presa relata că el ar fi avut o relaţie cu Alice Huang, reprezentantă a companiei Megaspeed, ale cărei legături cu China fac obiectul unor dezbateri în cadrul comunităţii americane de informaţii.

Ministerul chinez de Externe a calificat acuzaţiile potrivit cărora Alice Huang ar fi fost spioană chineză drept „speculaţii nefondate şi o încercare de a denigra şi defăima China”. Ulterior, au apărut informaţii potrivit cărora Jensen Huang ar fi avut alte două relaţii extraconjugale.

În interviu, Trump l-a apărat, în general, pe Jensen Huang, declarând: „Îl cunosc destul de bine. Întotdeauna l-am considerat un om de treabă”.

„Am vorbit cu el ieri. Trece printr-un adevărat iad”, a adăugat preşedintele.

Declaraţiile lui Trump au fost diferite de cele făcute luni, în cadrul unei conferinţe de presă, când a descris-o pe Alice Huang drept spioană şi a afirmat că Jensen Huang susţinuse că nu ştia acest lucru.

„I-am pus această întrebare: «Aveai vreo idee că era spioană?». Mi-a răspuns: «Nu aveam nicio idee că era spioană». Şi chiar îl cred”, a declarat Trump luni.

Mai târziu, în interviu, Trump a reluat şi ideea avansată anterior în cursul zilei, potrivit căreia fostul director general al Apple, Tim Cook, ar trebui să preia conducerea Nvidia.

„Ei bine, ştiţi expresia: «Oricine poate fi înlocuit». Aşadar, este foarte greu să îl înlocuieşti”, i-a spus Trump lui Smith. „Cred că Tim Cook ar fi un candidat excelent pentru conducerea Nvidia.”

Trump l-a încurajat pe Jensen Huang să reziste presiunilor de a demisiona, afirmă o sursă.

Preşedintele Donald Trump a avut mai multe convorbiri telefonice în această săptămână cu Jensen Huang, şeful Nvidia care a demisionat joi pe fondul acuzaţiilor privind relaţii extraconjugale, pentru a se interesa de starea sa şi a-l încuraja să reziste presiunilor de a demisiona, potrivit unei persoane familiarizate cu aceste discuţii.

Trump a menţionat de două ori că a vorbit cu Huang, inclusiv luni, când a declarat că directorul general a insistat că nu ştia că una dintre femeile cu care avea o relaţie, Alice Huang, era spioană. Comunitatea americană de informaţii încearcă în continuare să stabilească natura relaţiei dintre Alice Huang, o femeie de afaceri chineză, şi guvernul de la Beijing.

Trump a devenit extrem de apropiat de Jensen Huang în ultimii doi ani şi consideră Nvidia o verigă esenţială a economiei bazate pe inteligenţa artificială. În ultimele zile, el şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecinţele pe care plecarea lui Huang le-ar putea avea asupra viitorului companiei şi la impactul acesteia asupra pieţei bursiere.

Trump îşi exprimă sprijinul pentru Huang cu câteva zile înaintea vizitei în China

Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) va avea loc săptămâna viitoare în metropola Shenzhen, din sudul Chinei, unde Trump este aşteptat să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping pentru a treia oară în acest an.

Relaţiile bilaterale rămân tensionate. Un armistiţiu comercial fragil între cele mai mari două economii ale lumii urmează să expire în ianuarie, iar analiştii avertizează că riscul impunerii unor taxe vamale suplimentare şi a altor bariere comerciale va persista şi în noul an.

Anterior, au existat informaţii potrivit cărora Huang ar putea participa la summit. Întrebat duminică dacă îl va lua pe Huang cu el în această deplasare, Trump a răspuns: „Nu ştiu, dar cu siguranţă l-aş lua”.

Nu este clar dacă Huang, care a demisionat joi din funcţia de director general, intenţionează să participe.

În zilele tumultuoase care au urmat dezvăluirilor privind presupusele relaţii extraconjugale ale lui Huang şi operaţiunea de spionaj atribuită unor servicii de informaţii străine, Trump a continuat să îşi exprime sprijinul pentru acesta.