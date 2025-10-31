Bucureștiul primește o „mască de oxigen”: Centura Verde, proiectul istoric care va schimba viața a milioane de oameni

PRO VERDE
31-10-2025 | 07:33
×
Codul embed a fost copiat

Bucureștiul, un oraș care de-abia respiră din cauza poluării, este pe cale să primească o adevărată „mască de oxigen”.

autor
Stirileprotv

Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde au semnat recent protocolul pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov, un proiect descris de oficiali drept un moment istoric.

Invitați la Pro Verde, Alex Găvan, de la Fundația Centura Verde și Lucian Judele, Administratorul Public al Bucureștiului, au oferit detalii despre proiect. O dată implementat, acesta va schimba radical calitatea vieții celor care locuiesc în București și în Ilfov.

De la protejarea pădurilor deja existente, la crearea de trasee pentru sport și recreere, Centura Verde promite să transforme radical fața Capitalei, urmând modelul de succes al marilor orașe europene.

Lucian Judele: „Eu mă uit cu emoție, pentru că suntem în fața unui moment istoric. Este pentru prima oară când în România avem un astfel de proiect pe ordinea de zi se votează și se implementează. Gândiți-vă că în acest moment Bucureștiul chiar suferă, Bucureștiul de-abia respiră. Practic, acest proiect, Centura Verde a Bucureștiului va fi ad literam ca o mască de oxigen pe care un pacient o primește atunci când nu mai poate respira.”

Citește și
Copaci
Nu avem centura verde si distrugem si putinii copaci existenti

“Centura Verde, aparatul de aer condiționat al orașului”

Alex Găvan, inițiatorul proiectului, a evidențiat că Centura Verde va fi și un spațiu destinat recreerii, sportului, educației și va contribui la dezvoltarea turismului și a economiei.

Alex Găvan: “Imaginați-vă că avem această oază de oxigen, acest aparat natural de aer condiționat al orașului, dacă vreți, în care, în loc să te mai în înghesui pe Valea Prahovei sau să te duci undeva la mare -că ai nevoie să ieși în weekend, - vei avea o întreagă rețea de trasee de bicicletă, o întreagă rețea de trasee tematice, de trasee de drumeție, de la sportivi cu ștate vechi, până la familii cu copiii, care pot întotdeauna să se bucure de oaza asta de natură din jurul orașului.”

“În același timp, gândiți-vă că în în momentul ăsta în România foarte puțină lume își permite un concediu. Sunt mulți oameni în vârstă care poate vor să iasă la aer curat și nu-și permit s-o facă. Ei, vor putea să iasă în centura verde, cum de fapt ies și locuitorii Vienei, pentru care centura verde a devenit o parte integrantă și organică a orașului”, a adăugat Găvan.

El a dat ca exemplu centura verde a orașului Ontario din Canada, care aduce numeroase benefici economice.

“Sunt studii care arată că anual, prin existența ei, Centura Verde aduce la bugetul local 6 miliarde de dolari și generează undeva la între 10 și 20.000 de de locuri de muncă. Deci, nu vorbim doar de mediu, nu vorbim doar de verde,” a spus el, arătând potențialul de business al proiectului. 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, padure, poluare,

Dată publicare: 31-10-2025 07:32

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
A început plantarea primilor copaci din Centura Verde a Bucureștiului. Ce se va întâmpla luni
Stiri actuale
A început plantarea primilor copaci din Centura Verde a Bucureștiului. Ce se va întâmpla luni

Joi au fost plantați primii copaci din viitoarea Centură Verde - Bucureşti Ilfov, proiect inițiat de „Platforma civică” în 2017.

Nu avem centura verde si distrugem si putinii copaci existenti
Stiri Sociale
Nu avem centura verde si distrugem si putinii copaci existenti

Bucurestiul este sufocat de tone de praf si multi dintre cei care locuiesc in acest oras nu au grija nici macar de copaci. Frunzele lor ar mai curata aerul.

Recomandări
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28