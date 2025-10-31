Bucureștiul primește o „mască de oxigen”: Centura Verde, proiectul istoric care va schimba viața a milioane de oameni

Bucureștiul, un oraș care de-abia respiră din cauza poluării, este pe cale să primească o adevărată „mască de oxigen”.

Primăria Capitalei și Fundația Centura Verde au semnat recent protocolul pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov, un proiect descris de oficiali drept un moment istoric.

Invitați la Pro Verde, Alex Găvan, de la Fundația Centura Verde și Lucian Judele, Administratorul Public al Bucureștiului, au oferit detalii despre proiect. O dată implementat, acesta va schimba radical calitatea vieții celor care locuiesc în București și în Ilfov.

De la protejarea pădurilor deja existente, la crearea de trasee pentru sport și recreere, Centura Verde promite să transforme radical fața Capitalei, urmând modelul de succes al marilor orașe europene.

Lucian Judele: „Eu mă uit cu emoție, pentru că suntem în fața unui moment istoric. Este pentru prima oară când în România avem un astfel de proiect pe ordinea de zi se votează și se implementează. Gândiți-vă că în acest moment Bucureștiul chiar suferă, Bucureștiul de-abia respiră. Practic, acest proiect, Centura Verde a Bucureștiului va fi ad literam ca o mască de oxigen pe care un pacient o primește atunci când nu mai poate respira.”

“Centura Verde, aparatul de aer condiționat al orașului”

Alex Găvan, inițiatorul proiectului, a evidențiat că Centura Verde va fi și un spațiu destinat recreerii, sportului, educației și va contribui la dezvoltarea turismului și a economiei.

Alex Găvan: “Imaginați-vă că avem această oază de oxigen, acest aparat natural de aer condiționat al orașului, dacă vreți, în care, în loc să te mai în înghesui pe Valea Prahovei sau să te duci undeva la mare -că ai nevoie să ieși în weekend, - vei avea o întreagă rețea de trasee de bicicletă, o întreagă rețea de trasee tematice, de trasee de drumeție, de la sportivi cu ștate vechi, până la familii cu copiii, care pot întotdeauna să se bucure de oaza asta de natură din jurul orașului.”

“În același timp, gândiți-vă că în în momentul ăsta în România foarte puțină lume își permite un concediu. Sunt mulți oameni în vârstă care poate vor să iasă la aer curat și nu-și permit s-o facă. Ei, vor putea să iasă în centura verde, cum de fapt ies și locuitorii Vienei, pentru care centura verde a devenit o parte integrantă și organică a orașului”, a adăugat Găvan.

El a dat ca exemplu centura verde a orașului Ontario din Canada, care aduce numeroase benefici economice.

“Sunt studii care arată că anual, prin existența ei, Centura Verde aduce la bugetul local 6 miliarde de dolari și generează undeva la între 10 și 20.000 de de locuri de muncă. Deci, nu vorbim doar de mediu, nu vorbim doar de verde,” a spus el, arătând potențialul de business al proiectului.

