Zegrean: Când am scris Constituţia, nu existau Instagram, Telegram, nici TikTok. Nu cred că au fost furate 800.000 de voturi

Deşi spune că nu este exclusă posibilitatea renumărării voturilor, Zegrean nu crede să se ajungă la un „aşa mare haos” dat fiind că este vorba despre o diferenţă atât de mare de voturi. Potrivit lui Augustin Zegrean, judecătorii CCR trebuie să verfice toate probele care ajung acolo.

„Când noi am scris Constituţia, nu existau nici Instagram, nici Telegram, nici TikTok, n-am avut în vedere aceste lucruri, dar nu cred totuşi să fie aşa un mare haos, pentru că ar trebui să fi fost furate 800.0000 de voturi, foarte mult. (...) Judecătorii trebuie să verifice toate probele care se duc acolo. Au mai fost situaţii când au venit şi ne-au spus că vin cu un camion de documente şi au venit cu un dosărel sub braţ, am pornit verificările şi pe urmă au renunţat la sesizare”, a declarat Augustin Zegrean la Digi 24.

Ce spune despre gestul lui Simion

Fostul judecător CCR spune că este „şi o chestie politică” şi că încearcă (n. red. George Simion) să găsească motive pentru că a pierdut alegerile.

„Este şi o chestie politică, trebuie să înţelegem că nimănui nu-i convine să piardă. Încearcă să găsească tot felul de argumente, de motive pentru care a pierdut. Se va termina asta în două-trei zile, pentru că nici eu nu cred că la Curte va putea dovedi că sunt cel puţin 800.000 de voturi depuse la celălalt de la el”, a explicat Zegrean.

Întrebat dacă s-ar putea întârzia mai mult validarea preşedintelui ales, Nicuşor Dan, în acest context, Zegrean a spus că dacă se va dispune, spre exemplu, renumărarea voturilor, desigur că „va dura mult”.



„Acum, chiar m-am mirat, în noaptea de duminică, practic, în trei ore au fost numărate toate voturile. Dar dacă se face renumărarea, asta e mai complicat, pentru că deja sacii cu buletinele sunt predaţi (...). Am avut în 1992 o situaţie de aceasta, când au fost 13.000 de voturi anulate în toată ţara. Era foarte mult şi s-a dispus renumărarea voturilor. Am asistat personal la asta, nu s-a dovenit nimic. Adică erau voturi aiurea, dar nu aşa de mult încât să schimbe rezultatul”, a precizat Zegrean.

Posibilitatea renumărării voturilor

În ceea ce priveşte ipoteza renumărării voturilor, fostul judecător constituţional a spus că este „posibil” acest lucru dacă judecătorii „au dovezi că s-a furat”.

„Ei flutură tot felul de documente. Nu ştiu ce au dus ei acolo, pentru că dacă trebuie să duci documentele de la toate secţiile de votare, sunt foarte multe de dus la CCR, iar asta durează”, a precizat Zegrean.

Despre apelul lui George Simion în care le transmitea românilor că le dă model de contestaţie la Curtea Constituţională numai să meargă să conteste aceste alegeri, Augustin Zegrean a spus că românii pot face acest lucru, dar nu vor fi înregistrate ca şi contestaţii.

„Este o metodă, se foloseşte în toată lumea, nu numai la noi, se numeşte Amicus Curiae, prin care se face o scrisoare, pentru că în procesele la Curtea Constituţia nu poate face cerere de intervenţie cel care nu are el treabă acolo. Scrisoarea se pune la dosar şi judecătorul trebuie să ţină seama de asta, dar nu aceea va influenţa soluţia. Deci judecătorii CCR le vor vedea, dar acestea nu vor influenţa soluţia, nu vor fi făcute drept contestaţii”, a mai explicat Augustin Zegrean.

"Amicus curiae", tradus din latină ca "prieten al instanţei", se referă la o persoană sau organizaţie care nu este parte într-un proces, dar care, la cerere sau la acordul instanţei, oferă informaţii suplimentare sau opinii despre un caz. Rolul lor este de a ajuta instanţa să ia o decizie informată, aducând în discuţie aspecte care pot fi relevante, dar care nu au fost abordate de părţile implicate în proces.

Curtea Constituţională s-a reunit în şedinţă, miercuri, de la ora 14.00, pentru a discuta o contestaţie care vizează al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, desfăşurat duminică. Sesizarea a fost formulată în cursul zilei de luni şi are ca obiect refuzul Meta Platforms de a pune în aplicare deciziile BEC.

De asemenea, liderul AUR, George Simion, care, conform datelor prezentate de Biroul Electoral Central (BEC), a pierdut în faţa independentului Nicuşor Dan, a anunţat că depune la Curte o cerere de anulare a alegerilor, precum şi dovezile pe care îşi bazează solicitarea.

Joi, ar urma să aibă loc şedinţa CCR de validare a alegerilor.

