În schimb, dispariția unui aliat al lui Vladimir Putin, ar putea forța Rusia să încerce să destabilizeze și Ungaria pe modelul Republicii Moldova sau României prin atacuri hibride.

Cristian Pîrvulescu, politolog: „E o mare zi pentru Uniunea Europeană. Americanii cunoșteau sondajele ca toată lumea, dar de pe altă parte aveau o datorie față de Orban, pentru că Viktor Orban este considerat un inspirator al curentului MAGA. Un subiect în campania din Ungaria a fost comparația cu România, în defavoarea Ungariei, pentru că România a reușit în ultimii ani ai ultimului mandat al lui Orban să o ia economic înainte și asta a fost considerată o înfrângere istorică care i-a fost reproșată de Magyar lui Orban. Cred că pentru Magyar va fi foarte dificil, pentru că îl văd foarte pragmatic, să schimbe foarte mult linia. Rusia va folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziție și pe care nu le-a folosit sub Orban de război hibrid în Ungaria. Ungaria nu a fost obiectul unui război hibrid pentru că era un guvern prieten. Acum va fi un guvern neprieten și în consecință mă aștept ca luna de miere a lui Peter Magyar să fie foarte scurtă și după aceea să înceapă nemulțumirile, pentru că ele s-au acumulat în timp și va fi foarte greu să satisfacă pe toată lumea. Trebuie să fie judecat pentru ce face, nu pentru ce a spus în campanie.

O parte a acestei relații dintre România și Ungaria trece prin UDMR. UDMR l-a sprijinit pe Viktor Orban, probabil va avea unele costuri, în special în relația cu Budapesta, dar nu cred că electoratul maghiar din Transilvania se va schimba peste noapte. Nu există un înlocuitor al lui Kelemen Hunor, un locotent așa cum era Kelemen Hunor pentru Marko Bela și, pe de altă parte, cred că Magyar este un pragmatic și va dori să aibă o relație bună cu UDMR-ul”.