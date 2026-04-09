”Este o decizie de o gravitate extremă, pentru că numirile la vârful marilor parchete a fost o temă așteptată de luni de zile de către România onestă și România care vrea luptă împotriva corupției și reforme reale”, a ceclarat liberalul la RFI România.

Deputatul PNL spune că ”aceste numiri nu aduc nici un progres real pentru sistemul de justiție. În locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise. Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri. Selecția procurorilor a fost făcută de la bun început de către un ministru al Justiției susținut de PSD, un ministru compromis, care el însuși este acuzat de un furt intelectual. Aceste lucruri afectează credibilitatea întregului proces”.

Liderul PNL Iași consideră că ”Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD. Ilie Bolojan nu a participat la acest troc, nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nici o formă. În momentul de față, Ilie Bolojan a rămas singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului și a lumii politice. Problema este în final că nu este o miză personală sau de partid, ci ține de credibilitatea justiției”.

Alexandru Muraru critică faptul că ”președintele nu a utilizat nici instrumentele constituționale pe care le avea, cele legate de refuzul acestor propuneri și sigur, acesta transmite un mesaj de pasivitate și practic marchează un punct de cotitură enorm în societate, că ideea unei reforme reale a justiției își pierde consistența”.

Și reprezentanții USR au transmis că sunt ”în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.

La nici 24 de ore de când le-a primit, președintele Nicușor Dan a validat aproape toate propunerile venite de la Ministerul Justitiei. Este vorba despre conducerea Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție și a DIICOT, funcții-cheie în sistemul de justiție.

Președintele a validat echipa propusă de ministrul Justiției, în condițiile în care procedura din Consiliul Superior al Magistraturii a fost marcată de blocaje și de lipsa unor avize clare în unele cazuri.