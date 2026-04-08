El a fost întrebat, în conferinţa de presă de la Palatul Cotroceni, dacă va mai fi binomul SRI-DNA cu privire la dosarele de corupţie.

"Am precizat lucrul ăsta când am prezentat Strategia Naţională de Apărare şi acolo, în Strategia Naţională de Apărare, am pus foarte clar, unul, corupţia este o problemă de securitate naţională, deci Serviciul Român de Informaţii trebuie să se ocupe de această problemă de securitate naţională, dar în limitele în care nu interferează cu cercetarea penală. Adică ofiţerul de informaţii are..., sau, în fine, o parte din Serviciul de Informaţii are nişte ofiţeri care să se ocupe de fenomenul corupţiei. Aceşti ofiţeri analizează cu mijloace specifice zone de corupţie şi transmit informaţii foarte pertinente către procuror. Mai departe se opresc aici şi se ocupă procurorii. Trebuie să vorbim şi de..., ăsta e un lucru care cred că e clar pentru toată lumea, unde se opreşte activitatea ofiţerului de informaţii şi trebuie, pe de altă parte, ca să avem o anumită calitate a sesizării de pe corupţie, pe care nu ştiu dacă o avem în momentul ăsta", a răspuns şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 26 noiembrie 2025, cu ocazia prezentării în Parlament a Strategiei Naţionale de Apărare, unde este menţionat fenomenul corupţiei ca vulnerabilitate a statului, că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

"Strategia are multe capitole, bineînţeles, dacă vorbim de sabotaj, de acte de culegere de informaţii, toate astea, serviciile vor avea aceleaşi atribuţii pe care le-au avut până acum. Noutatea este expres în zona de corupţiei (...). SRI-ul este un serviciu de informaţii care are o împărţire pe departamente (...). Unele se ocupă de contraspionaj, altele de sabotaj, de crimă organizată, de fel de fel de lucruri. Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupţie, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de corupţie", a explicat preşedintele.

El a afirmat, la acel moment, că implicarea serviciilor în cercetarea corupţiei nu va duce la o situaţie precum cea anterioară.

"Trebuie să spunem foarte clar ce s-a întâmplat atunci. S-a întâmplat că Serviciul s-a dus şi în zona de cercetare penală şi s-a dus şi în zona de judecată, din păcate. Legea de atunci, din acea perioadă, nu spunea nici că Serviciul trebuie să se implice în cercetarea penală, nici că trebuie să se implice în judecată. Întrebarea este care sunt mecanismele statului de drept care să prevină această implicare. Nu poate să fie decât, pe de o parte, controlul civil al activităţii, inclusiv al preşedintelui, şi pe de altă parte, instanţele de judecată. Vă garantez că nu ne întoarcem (la situaţia din trecut - n.r.)", a spus preşedintele Nicuşor Dan, în declaraţia din noiembrie 2025.