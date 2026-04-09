USR, despre numirile procurorilor-şefi: ”Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte”

USR a reacţionat miercuri seara la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la numirile procurorilor-şefi.

”Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privinţa dosarelor mari de corupţie şi de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiţie, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm că aceste numiri ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă. Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat, care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”, a transmis USR, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit USR, îngrijorările societăţii civile sunt reale.

”Avertismentele au venit de la procurori oneşti din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupţie. Au venit de la oameni care au protestat în pieţe în momente-cheie din ultimii zeci ani şi au stat pentru o justiţie independentă. Preşedintele a promis că după şase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiţi să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la aşteptările pe care românii le au de la justiţie. USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiţie orientat către cetăţeni, nu către privilegiaţi”, se mai menţionează în mesajul USR.