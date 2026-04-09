USR, despre numirile procurorilor-şefi: ”Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte”

Uniunea Salvaţi România (USR) consideră că numirile la şefia marilor parchete ar fi trebuit însoţite de un proces care ''să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă'' şi susţin că acestea ''au marca PSD'' pe ele.

USR a reacţionat miercuri seara la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la numirile procurorilor-şefi.

”Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privinţa dosarelor mari de corupţie şi de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiţie, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm că aceste numiri ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă. Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat, care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”, a transmis USR, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit USR, îngrijorările societăţii civile sunt reale.

Avertismentele au venit de la procurori oneşti din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupţie. Au venit de la oameni care au protestat în pieţe în momente-cheie din ultimii zeci ani şi au stat pentru o justiţie independentă. Preşedintele a promis că după şase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiţi să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la aşteptările pe care românii le au de la justiţie. USR va rămâne pe baricade în apărarea unui sistem de justiţie orientat către cetăţeni, nu către privilegiaţi”, se mai menţionează în mesajul USR.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că a semnat decretele pentru numirea şefilor marilor parchete.

Propunerile fuseseră înaintate marţi şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că propunerile pentru şefii marilor parchete nu aparţin PSD şi că şi-a format propria opinie despre candidaţi în urma discuţiilor purtate cu zeci de procurori. 

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu
Nicușor Dan a semnat decretele: noi șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT. A refuzat o singură numire

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi ai marilor parchete, oficializând astfel schimbări importante în conducerea Ministerului Public.

