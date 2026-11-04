Potrivit unui comunicat de presă al USR, prin acest vot, PSD și AUR au refuzat să le spună magistraților onești că pot semnala nereguli din sistem fără să riște represalii.

Propunerea inițiată de USR completa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 361/2022, Legea privind protecţia avertizorilor în interes public, și introducea în mod expres „persoanele care își exercită funcția în cadrul instanțelor de judecată și parchetelor”.

Inițiatorii proiectului de lege sunt senatorii USR Simona Spătaru și Ciprian Rus și deputații USR Oana Murariu, Stelian Ion, Alexandru Dimitriu și Dumitru Văduva.

De ce era necesară modificarea cerută de USR

Reprezentanții USR afirmă că, prin Decizia nr. 182/2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că magistrații nu intră sub incidența Legii nr. 361/2022, pentru că legea nu îi menționează expres.

„Lipsa acestei precizări descurajează judecătorii și procurorii să raporteze nereguli grave, presiuni ierarhice nelegale sau fapte de corupție din interiorul sistemului, de teamă că vor fi sancționați disciplinar sau acuzați de încălcarea obligației de rezervă”, afirmă cei din USR.

Propunerea elimina orice îndoială privind protecția magistraților împotriva represaliilor profesionale mascate, precum transferuri, sancțiuni disciplinare abuzive sau evaluări subiective.

„Proiectul aducea legislația în linie cu recomandările GRECO și cu rapoartele Comisiei Europene privind statul de drept, care cer protecția avertizorilor de integritate în toate sectoarele publice”, mai arată sursa citată.

De asemenea, deputata USR Oana Murariu a atras atenția, în plenul Camerei Deputaților, că regulile europene permit deja acest lucru: „CEDO permite, conform articolului 10, ca și magistrații să fie avertizori de integritate, pentru că știm foarte bine că sunt multe probleme în justiție. Dar dacă magistrații se vor ascunde prin benzinării ca să șoptească pe la colțuri ce se întâmplă, în continuare vom avea un stat capturat!”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice, a subliniat că proiectul răspundea unei nevoi reale a sistemului: „Această lege permitea magistraților onești să vină și să spună: aici este o problemă, aici este o altă problemă. Voi nu!”.

El a adăugat că proiectul „era, din punct de vedere logic, o necesitate pentru magistrați, ca ei să poată spune: există o greșeală acolo, fără să le fie frică ulterior că vine Lia Savonea cu biciul ei, Inspecția Judiciară, să-i terorizeze.”

„De ce vreți, pesediștilor, să terorizați în continuare magistrații?”, a mai spus Dimitriu.

USR mai precizează faptul că a depus un pachet de 12 proiecte legislative menite să contribuie la „dezoligarhizarea” justiției și la întărirea luptei împotriva corupției, prin creșterea transparenței, responsabilității și meritocrației în sistemul judiciar.