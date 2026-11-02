La evenimentul cu pricina, toată atenția s-a îndreptat spre partenera lui Ciolacu, care ar fi fost îmbrăcată în blană de șinșila. Ca să mai liniștească apele, fostul premier a făcut public faptul că i-a cumpărat-o cu 500 de euro din bazar, dar și că e de iepure.

Luni, Sorin Grindeanu a regretat aparițiile de la Timișoara și a ținut să spună că și liderii social-democrați au sărăcit odată cu românii.

Sorin Grindeanu a spus luni că regretă parada făcută de partenerele liderilor PSD, care au apărut în blănuri naturale, la care au accesorizat poșete de la firme faimoase, la botezul băiatului lui Alfred Simonis, pe care chiar el l-a nășit.

Sorin Grindeanu: „În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul românilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”.

Ba chiar, în ciuda imaginilor de la fericitul eveniment, același Grindeanu mărturisește că și liderii social-democrați o duc mai rău, cot la cot cu românii de rând.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Toți am sărăcit

„Reporter: Ați sărăcit?

Sorin Grindeanu: Da, toată lumea a sărăcit. La toată lumea a scăzut puterea de cumpărare”.

Tot în fața jurnaliștilor, șeful social-democraților și-a evaluat propria garderobă.

Sorin Grindeanu: „Acest ceas, de care știe toată România, nu am niciun motiv să-l ascund, nu e de zeci de mii de euro. Îmi spuneau astă-vară că am anumiți pantofi de la Loro Piana. Nu, erau de la un brand românesc”.

Catalogat drept „ipocrit" de Sorin Grindeanu, deputatul PNL Alexandru Muraru și-a continuat și luni acuzele la adresa șefului PSD.

Alexandru Muraru, deputat PNL: „Ei nu regretă nimic, ci regretă faptul că s-a aflat despre felul în care ei petrec în afara ușilor închise. O rețea de neamuri, de cumetri, de încrengături au afișat o opulență sfidătoare”.

Ciolacu a spus pentru Știrile ProTV că își amână nunta

Întoarsă pe toate părțile, blana purtată de Sorina Docuz, partenera de viață a fostului premier, Marcel Ciolacu, și-a pierdut din valoare odată ce i s-a aflat prețul. Dacă inițial fusese evaluată la 17.000 de euro prin comparație cu un produs similar vândut pe un site de profil, Ciolacu a insistat că el a luat-o cu doar 500 de euro din bazarul de la Istanbul. Spusele lui Ciolacu sunt întărite de cei care vând astfel de haine.

Vânzătoare din Istanbul: „Cu adevărat, șalul a fost cumpărat de la noi cu un preț foarte bun, facem la comandă, tot ce aveți nevoie, pe gusturile d-voastră și toate culorile”.

După ce i-a scandalizat pe mulți, blana de șinșila a ajuns repede și subiect de glume. În imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, etola apare inclusiv pe umerii lui Ciolacu ori ai colegilor săi din PSD.

Iar cum o veste rea nu vine niciodată singură, Sorina Docuz ar fi aflat de la fostul premier că nunta lor se amâna. Marcel Ciolacu a confirmat pentru Știrile ProTV că rămâne împreună cu iubita sa, dar că relația lor va continua după modelul prezidențial.