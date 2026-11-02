Potrivit Agerpres, este vorba despre Ionel Carp şi Cristian Bem, aleşi pe listele S.O.S. România, precum şi Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe şi Robert Daniel Ghiţă, aleşi pe listele POT.

Aceștia au anunţat că se vor alătura Partidului Social Democrat.

Aceste mutări vin după ce, săptămâna trecută, grupul parlamentar Pace Întâi România, din care au făcut parte Ionel Carp şi Cristian Bem, a fost desfiinţat, ca urmare a faptului că mai mulţi senatori au părăsit grupul, astfel că acesta nu a mai îndeplinit condiţia de a avea minimum şapte membri.