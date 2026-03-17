Iar în comisiile de buget, social-democrații și AUR au votat împreună pentru a oferi ajutoare financiare și pensionarii din MAI și MApN.

PNL și USR reclamă că sursele bugetare menționate nu sunt realiste și că PSD și AUR ar fi făcut o înțelegere.

În comisiile pentru muncă din Parlament, PSD, UDMR, AUR, S.O.S. România și grupul PACE - Întâi România au votat amendamentul social-democraților pentru mai multe ajutoare financiare pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități și din familii sărace.

Florin Manole, ministrul Muncii, PSD: „Există această dezbatare publică a unora în legătura cu sursa de finanțare.”

Corespondent PRO TV: „PSD a introdus amendamente și la bugetele MApN și MAI. Vor ca cei cu pensii militare de până la 3.000 de lei să primească același sprijin financiar ca cei cu pensii publice.”

Amendamentele au trecut cu voturile PSD, AUR și PACE - Întâi România.

Radu Miruță, ministrul Apărării, USR: „Un ajutor one-off… chiar și cuvintele astea sunt jignitoare.”

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Vreți din nou un buget umflat cu pompă.”

Robert Sighiartău, deputat PNL: „Înțeleg că este acest deal, înțelegere între PSD și AUR, că se vede de la o poștă, prin care vă doriți aruncarea în aer a acestui buget de stat.”

PSD și AUR neagă însă vreo înțelegere.

Ramona Bruynseels, deputat AUR: „Nu vorbim de populism și nu trebuie să folosim această nuanță.”

Cu toate acestea, decizia finală va fi luată în plenul reunit.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Ceea ce e important e comisia de buget, respectiv plenul reunit al celor două camere. Eu cred că corect în coaliție e aceea de a avea o discuție pe acest aspect și de a avea un front comun.”

PNL și USR spun că sursele de finanțare menționate de social-democrați pentru aceste ajutoare nu sunt realiste. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Nu cred că poate să fie o sursă credibilă recuperarea acelor creanțe de la companii care sunt în faliment, în insolvență. Nu ne putem fura căciula încă o dată, creând niște venituri din pix ca să acoperim niște cheltuieli.”

După prânz, discuțiile au devenit și mai tensionate.

Deputatul PSD, Adrian Câciu, i-a dat peste mână senatoarei PNL, Maria Horga. Și ministrul Mediului a fost luat în vizor.

Paul Gheorghe, senator: „Eu vă aștept din 15 decembrie 2025, să vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți.”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Domnule parlamentar, să știți că dacă țipați mai tare la microfon… nu vă crește bărbăția.”

Bugetul va fi votat joi în plenul reunit al Parlamentului.