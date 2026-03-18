Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”

Stiri Politice
×
Publicitate

Continuă dezbaterile din Parlament pe legea bugetului. Miniștrii Guvernului Bolojan au venit să-și prezinte bugetele, iar tensiunile sunt tot mai mari. 

autor
Constantin Toma

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cel al Muncii, Florin Manole, s-au contrazis pe tema ajutoarelor sociale cerute de PSD.

Este clar că aceste sume au crescut și este clar că presiunea, per total, asupra bugetului general a devenit din ce în ce mai mare. În analiza pe care am făcut-o în proiecția de buget propusă, am asigurat 1,7 miliarde pentru aceste plăți deja. Au fost discuții nenumărate în coaliție pe această temă. Înțelegem nevoia și tocmai de aceea am acoperit din suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. În momentul în care această sumă de 1,1 miliarde, luată dintr-un capitol bugetar, în momentul în care extragem această sumă dintr-un capitol care deja e previzionat, trebuie să punem din altă parte banii la loc. Deci se adaugă la deficit. De aceea, făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, n-am putut să îl acoperim în integralitate. Ca atare nu susținem amendamentul”, a afirmat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Știu din discuția explicită cu dna vicepreședintă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că posibilitățile României de finanțare a asistenței sociale de vouchere sau alte forme din fonduri europene sunt zero”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.


Citește și
Oana Ţoiu: Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare

S-a vorbit jignitor și dezumanizant pentru că copiii cu dizabilități nu se nasc în familii cu culori politice. E o problemă pentru care statul trebuie să găsească o soluție. Da, nu doar din one-off. Ce discutăm noi aici? Despre cum reușim sau nu din venituri bugetare de peste 366 de miliarde să găsim un miliard? Care e, stimați colegi care vă opuneți propunerea dumneavoastră? Propunerea mai empatică? O votăm aici și acum. Vă promit că mă despart definitiv de voi, cei care vă dați la coș valorile doar pentru că așa vă zice partidul”, a mai spus Manole.

PSD și PNL-USR nu s-au înțeles nici dacă a trecut sau nu amendamentul

Ministrul Muncii i-a ”bătut obrazul” deputatului PNL Robert Sighiartău că a votat împotriva amendamentului privind ajutoarele, deși are copii. După care i-a spus: ”Să nu minți, asa zice porunca din Biblie!”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: ”Avem opțiunea de a construi o țară după tiparul occidental în care pensionarii primesc pensii. Sau opțiunea de a construi o țară de Ev Mediu, în care pensionarii primesc câțiva galbeni de la stăpânire în fiecare an în funcție de cât de darnic e stăpânul. Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească câțiva zeci de lei pe lună? De ce nu trebuie să primească pensionarii indexarea, conform unei legi pe care aceeași coaliție a făcut-o? Asta este normalitatea, pensionarii, conform legii, trebuie să primească o indexare a pensiilor”.

Amendamentul a primit 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR nu au votat, deşi au fost prezenţi în sală, exprimând opţiunea "Prezent, nu votez".

În acest context, părerile au fost împărţite, parlamentarii PSD considerând amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL şi USR respins, pentru că nu a întrunit majoritatea celor care sunt prezenţi în sală, respectiv 51 de parlamentari.

Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR

Sursa: ProTV

Etichete: dezbatere, buget, Parlament,

Dată publicare:

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge astăzi în plenul reunit al Parlamentului. Votul final va fi joi
Stiri Economice
Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge astăzi în plenul reunit al Parlamentului. Votul final va fi joi

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 ajunge miercuri în plenul reunit al Parlamentului, după dezbaterile din comisiile de specialitate şi în cele de buget-finanţe.

Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR
Stiri Politice
Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR

Tensiunile sunt tot mai mari la dezbaterile pentru buget din comisiile parlamentare. Cei de la PSD au trecut în comisiile de muncă amendamentul privind ajutoarele pentru persoane vulnerabile cu sprijinul UDMR și AUR.

Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR
Stiri Politice
Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR

Bugetul Ministerului Apărării a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare de buget-finanţe cu 40 de voturi "pentru" şi nouă abţineri.

Recomandări
Stiri Politice
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Știri Actuale
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la Ambasada Republicii Islamice la București, Javad Karimi, a transmis într-un interviu pentru ȘtirilePROTV că România riscă „răspundere internațională” pentru că a permis utilizarea bazelor militare de către SUA. 

Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București
Știri Actuale
Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București

Pe lângă traficul de zi cu zi, după episoadele de ninsori puternice din această iarnă, sarea şi nisipul folosite pe şosele şi trotuare au ajuns acum sub forma unor particule foarte fine, în aer.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Martie 2026

01:44:43

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Martie 2026

03:17:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Costul iresponsabilității

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

23:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sport

