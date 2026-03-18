Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”

”Știu din discuția explicită cu dna vicepreședintă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, că posibilitățile României de finanțare a asistenței sociale de vouchere sau alte forme din fonduri europene sunt zero”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

”Este clar că aceste sume au crescut și este clar că presiunea, per total, asupra bugetului general a devenit din ce în ce mai mare. În analiza pe care am făcut-o în proiecția de buget propusă, am asigurat 1,7 miliarde pentru aceste plăți deja. Au fost discuții nenumărate în coaliție pe această temă. Înțelegem nevoia și tocmai de aceea am acoperit din suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. În momentul în care această sumă de 1,1 miliarde, luată dintr-un capitol bugetar, în momentul în care extragem această sumă dintr-un capitol care deja e previzionat, trebuie să punem din altă parte banii la loc. Deci se adaugă la deficit. De aceea, făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, n-am putut să îl acoperim în integralitate. Ca atare nu susținem amendamentul”, a afirmat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

”S-a vorbit jignitor și dezumanizant pentru că copiii cu dizabilități nu se nasc în familii cu culori politice. E o problemă pentru care statul trebuie să găsească o soluție. Da, nu doar din one-off. Ce discutăm noi aici? Despre cum reușim sau nu din venituri bugetare de peste 366 de miliarde să găsim un miliard? Care e, stimați colegi care vă opuneți propunerea dumneavoastră? Propunerea mai empatică? O votăm aici și acum. Vă promit că mă despart definitiv de voi, cei care vă dați la coș valorile doar pentru că așa vă zice partidul”, a mai spus Manole.

PSD și PNL-USR nu s-au înțeles nici dacă a trecut sau nu amendamentul

Ministrul Muncii i-a ”bătut obrazul” deputatului PNL Robert Sighiartău că a votat împotriva amendamentului privind ajutoarele, deși are copii. După care i-a spus: ”Să nu minți, asa zice porunca din Biblie!”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: ”Avem opțiunea de a construi o țară după tiparul occidental în care pensionarii primesc pensii. Sau opțiunea de a construi o țară de Ev Mediu, în care pensionarii primesc câțiva galbeni de la stăpânire în fiecare an în funcție de cât de darnic e stăpânul. Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească câțiva zeci de lei pe lună? De ce nu trebuie să primească pensionarii indexarea, conform unei legi pe care aceeași coaliție a făcut-o? Asta este normalitatea, pensionarii, conform legii, trebuie să primească o indexare a pensiilor”.

Amendamentul a primit 23 voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR nu au votat, deşi au fost prezenţi în sală, exprimând opţiunea "Prezent, nu votez".

În acest context, părerile au fost împărţite, parlamentarii PSD considerând amendamentul aprobat pentru că a întrunit majoritatea voturilor exprimate, iar PNL şi USR respins, pentru că nu a întrunit majoritatea celor care sunt prezenţi în sală, respectiv 51 de parlamentari.