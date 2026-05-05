Parlamentarul a anunțat luni că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, chiar dacă inițial a semnat-o.

„Nu am fost de partea nimănui, am semnat doar din propria conștiință și pe urmă m-am gândit mai bine că ar trebui să le să le girăm această iubire și să fie bine și românii să trăiască în bogățire, să scăpăm de sărăcie. Și acum o să participăm la această nuntă și sperăm să fie frumos”, a transmis el.

Întrebat dacă va fi exclus din partid după ce a transmis că nu va vota, el a transmis.

„Rămân în grup în continuare. Ccolegii au opțiunea lor, au convingerile lor”, a răspuns Fodoca.

Senatorul PACE Liviu Fodoca a anunțat, luni, că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o.

„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România”, a scris senatorul într-o postare pe Facebook.

„Consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a continuat Liviu Fodoca.

„Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat”, mai spune senatorul.

Parlamentul României votează astăzi, de la ora 11, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Pentru ca demersul PSD-AUR să aibă succes sunt necesare 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

Votul din Parlament pe tema moțiunii de cenzură poate fi urmărit LIVE pe site-ul Știrile ProTV.