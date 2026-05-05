De asemenea, el a afirmat că PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altcineva să-şi asume costurile şi că au calculat că îşi vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi. (LIVE TEXT AICI)

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul comun că moţiunea de cenzură ”are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o”.

Dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum? Nu aţi fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, atunci minţiţi în moţiune”, a spus şeful Executivului.

Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană — 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde. (...) Am ajuns în situaţia asta pentru că Guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins”, a spus premierul în plenul celor două Camere, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Citește și
Daniel Zamfir (PSD): „România nu este o marfă”. „Rechizitoriul” în detaliu împotriva Guvernului Ilie Bolojan înaintea votului

Unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă. Ştiau cifrele, dar PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. Au calculat, în stilul carcateristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua”, a mai spus şeful Executivului.