De asemenea, el a afirmat că PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altcineva să-şi asume costurile şi că au calculat că îşi vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul comun că moţiunea de cenzură ”are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o”.

”Dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum? Nu aţi fost în Guvern? Dacă nu e adevărată, atunci minţiţi în moţiune”, a spus şeful Executivului.

”Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană — 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde. (...) Am ajuns în situaţia asta pentru că Guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins”, a spus premierul în plenul celor două Camere, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

”Unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă. Ştiau cifrele, dar PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. Au calculat, în stilul carcateristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua”, a mai spus şeful Executivului.