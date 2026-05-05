Acestea sunt dedicate aniversării a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia „ROMANIA" în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „10 LEI" şi anul de emisiune „2026".

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia „ROMANIA" în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU" şi anul de emisiune „2026".

Reversul comun al monedelor din argint şi tombac cuprat redă sigla Steaua Bucureşti, o minge de fotbal în fundal şi inscripţiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" şi „1986".

Monedele din argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Monedele au tiraje limitate

Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint şi 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint şi monedele din tombac cuprat cu tema "Steaua Bucureşti - 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni" au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.