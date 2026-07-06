„Pentru Sorin Grindeanu şi cei din jurul lui: luaţi o lecţie de drept constituţional de la domnul Augustin Zegrean! Cu lămâie… «Ilie Bolojan poate să rămână la Palatul Victoria până în 2028. Augustin Zegrean: 'Poate sta şi 100 de ani la guvern». PSD a vrut să-l dea jos pe Bolojan. L-a dat jos. Atât de bine l-a dat jos încât Bolojan poate rămâne premier până în 2028. Asta da moţiune de cenzură: apeşi pe buton ca să scoţi omul din Palatul Victoria şi descoperi că i-ai prelungit contractul de chirie”, a scris, luni, pe Facebook, europarlamentarul PNL Daniel Buda. Potrivit acestuia, „în politica românească, PSD nu face opoziţie, face renovări pentru adversari”.

„Şi mai bun este temeiul constituţional: Guvernul al cărui mandat a încetat face «numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice» până depune jurământul noul guvern. Adică exact coşmarul PSD: un guvern care nu promite pomeni electorale, nu împarte ministere ca la nuntă, nu inventează agenţii pentru verişori, ci administrează. Rece. Sec. Contabil. Fără artificii. PSD a blocat un guvern reformator PNL-USR-UDMR pentru că nu suporta ideea că România ar putea fi condusă câteva luni fără ei în mijlocul mesei, cu furculiţa în mână”, a mai scris Buda.

Liberalul afirmă că social-democraţii „au vrut să fie indispensabili”, dar „au reuşit să arate că pot fi ocoliţi constituţional”.

„Au vrut să demonstreze că fără PSD nu există guvernare. Au demonstrat că fără PSD există măcar linişte. Ceea ce, în România, deja pare program de reformă (...) PSD şi AUR l-au demis pe Bolojan, apoi s-au uitat la Constituţie şi au descoperit că demiterea nu e teleportare. Nu dispare omul ca într-un truc ieftin de bâlci. Guvernul rămâne până vine alt guvern. Iar alt guvern trebuie votat. Iar pentru vot trebuie majoritate. Iar pentru majoritate trebuie să nu fii PSD care blochează, se răzgândeşte, negociază, ameninţă, cere, refuză, apoi apare la televizor spunând că ţara are nevoie de stabilitate”, a mai scris liberalul.

Daniel Buda: „Democraţia are şi ea momentele ei de stand-up”

Daniel Buda apreciază că „Bolojan poate rămâne interimar nu pentru că a păcălit sistemul, ci pentru că PSD a păcălit politica până s-a împiedicat de lege”: „Şi legea, uneori, are un umor foarte sec. Ai dat jos guvernul? Felicitări. Acum găseşte altul. Nu poţi? Atunci stă cel demis. Democraţia are şi ea momentele ei de stand-up”.

„PSD a vrut să-i închidă uşa lui Bolojan. Constituţia le-a spus: uşa e acolo, dar cheia e la majoritate. Iar majoritatea nu se face din moft, din orgoliu şi din frica de reforme. Se face din voturi, responsabilitate şi asumare. Exact cele trei lucruri pe care PSD le invocă în discursuri şi le evită în practică. Aşa că da, Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până în 2028. Poate nu se va întâmpla. Politic, se mai pot schimba lucruri. Dar faptul că există această posibilitate este deja o ironie perfectă: PSD a aruncat cu moţiunea ca să oprească reforma şi s-a trezit că a produs cel mai lung interimat din istoria fricii de reformă. Au vrut să-l scoată pe Bolojan din Guvern. Au reuşit doar să-i schimbe plăcuţa de pe uşă: «Premier demis. Administrator în funcţie. Revenim când PSD învaţă aritmetică parlamentară»”, se mai arată în mesajul europarlamentarului PNL.

Rezolvarea crizei politice nu pare aproape, întrucât partidele păstrează aceleaşi poziţii diametral opuse.

Fost șef al CCR: Ilie Bolojan poate rămâne „ mult şi bine”

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean afirmă că actualul guvern demis poate rămâne în funcţie „mult şi bine”, până la depunerea jurământului de către un nou guvern, întrucât nu este condiţionat de cele 45 de zile prevăzute în cazul unui guvern interimar.

„Este comic ce se întâmplă acum la noi, pentru că într-o ţară întreagă la cap - n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înţeleagă asta - cel care depune o moţiune de cenzură depune şi noul program de guvernare şi lista noului guvern. Dacă trece moţiunea, guvernul acela pleacă şi ceilalţi îi iau locul”, mai spune Zegrean.