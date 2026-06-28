Fără sprijinul PNL și USR, social-democrații caută voturi pentru a face majoritate pentru propriul guvern în altă parte.

Lia Olguța Vasilescu: „Orice om sănătos la cap își dorește un guvern cu puteri depline. Dacă am avea voturile UDMR, vă spun că un guvern Grindeanu ar trece fără probleme.”

Reporter: „Rămâne o opțiune de a se discuta cu AUR, în acest moment?”

Lia Olguța Vasilescu: „Vedeți, d-voastră, votul este secret în Parlament. În mod normal, n-ar trebui să știm cum votează parlamentarii, n-ar trebui să știm cine susține un guvern sau, de la un partid politic, câți sunt pro și câți sunt contra.”

Dacă s-ar baza pe voturile primite de guvernul Veștea, PSD ar mai trebui să strângă, pe lângă cele 189, care nu au fost de ajuns, încă 44, cel puțin. Voturile UDMR nu ar ajunge.

Corespondent Știrile ProTV: „Cert este că președintele Nicușor Dan nu va face nicio nominalizare de premier fără o majoritate bătută-n cuie. Dacă nici în următoarele trei zile partidele nu se înțeleg, vine vacanța parlamentară pe 1 iulie. Iar Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan ar putea rămâne la cârma țării până-n septembrie, când revin aleșii din concedii. Asta dacă nu cumva se va organiza o sesiune specială, doar că, în cazul acesta, există teama că nu toți parlamentarii să fie în țară.”

Aceste scenarii sunt luate în calcul după ultima rundă de negocieri de la Palatul Cotroceni, de joi, care s-a încheiat fără vreun rezultat. Președintele Nicușor Dan i-a acuzat pe cei din PNL că și-au schimbat poziția față de zilele trecute, când s-au angajat să voteze un guvern minoritar PSD.

Nicușor Dan: „Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog.”

Și Sorin Grindeanu a lansat un atac. Șeful PSD spune că a fost de acord cu rotativa guvernamentală, însă numai dacă va fi el primul șeful guvernului și, după aceea, Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL.

Sorin Grindeanu: „PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic. Spațiul compromisului este epuizat.”

„Am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire”, i-a răspuns Ilie Bolojan.

Și Siegfried Mureșan i-a dat replica șefului PSD.

Siegfried Mureșan: „Două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum, dintr-odată, își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face!”