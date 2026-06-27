Vicepreşedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, afirmă că partidul are programul de guvernare pregătit pentru situaţia, Sorin Grindeanu, ar fi desemnat pentru funcţia de prim ministru. Mesajul lui vine după ce cu nici o zi înainte, liderii fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și nu au reușit să ajungă la un acord asupra numelui viitorului premier sau a majorității care ar urma să-i asigure sprijinul în Parlament.

„PSD nu va accepta niciodată politica de austeritate a dreptei şi măsurile lor abuzive împotriva oamenilor”, spune Victor Negrescu.

„Trebuie să vă mai divulg o informaţie, între ghilimele, pe surse: noi să ştiţi că suntem oameni serioşi, avem deja programul de guvernare al viitorului prim-ministru pe care ni-l dorim a fi Sorin Grindeanu, îl avem acest program de guvernare deja pregătit. Asta face Partidul Social Democrat, noi suntem oameni responsabili”, a afirmat Victor Negrescu sâmbătă, la conferinţa Organizaţiei de femei a PSD.

Acesta promite măsuri în sprijinul femeilor, al mamelor şi al categoriilor vulnerabile.

„Vă pot spune cu certitudine că, dacă PSD preia guvernarea şi, evident, dă premierul, că despre asta este vorba, politicile pentru femei, măsurile pentru mame şi pentru familii, proiectele destinate grupurilor vulnerabile şi cele care promovează inserţia profesională, inclusiv pentru femei, ar deveni o prioritate. Aşa că atunci când adversarii noştri politici declară acuzativ la televizor să nu acceptăm măsurile lor, ei se referă, de fapt, la faptul că PSD nu va accepta, şi, dragi colege, nu va accepta niciodată politica de austeritate a dreptei şi măsurile lor abuzive împotriva oamenilor”, a adăugat Victor Negrescu.