"Vă anunţ că începând de astăzi mă voi afilia grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Pe această cale vreau să mulţumesc colegilor de la grupul "Pace-Întâi România" pentru toate activitatea pe care am făcut-o împreună şi, de asemenea, vreau să mulţumesc colegilor de la grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal pentru faptul că ne-a acceptat. Doamne ajută!", a spus Petrea.

Ştefan Borţun a spus şi el că îşi dă demisia din grupul parlamentar "Pace-Întâi România" şi se afiliază grupului Partidului Naţional Liberal. "Totodată, mulţumesc echipei din care am făcut parte şi celor care m-au primit în echipa lor", a adăugat Borţun.

Borţun a intrat în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), iar Dorin Petrea pe listele partidului S.O.S România.

Miercurea trecută şi senatorul Adrian Peiu de la "Pace-Întâi România" a anunţat că a devenit membru al PNL şi va activa în grupul senatorilor liberali.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa, în ultima perioadă fiind lider al grupului "Pace - Întâi România".

Conducerea PNL l-a desemnat marţea trecută pe Adrian Peiu lider interimar al organizaţiei liberale Ialomiţa, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror şefi au fost înlocuiţi.