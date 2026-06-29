Astfel s-a constatat că se deversau ape uzate menajere (apă de culoare neagră și miros fecaloid-menajer) în lacul de acumulare Crețuleasca (valea Pasărea).

În urma celor constatate, Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală împotriva operatorului care asigură servicii de utilități apă-canal, care se va înainta organelor de cercetare penală, privind săvârșirea infracțiunii de evacuare, aruncare sau injectare în apele de suprafață de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de orice fel, ce conțin substanțe, bacterii sau microbi, în cantitate sau concentrație care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, mediul, producția agricolă sau fondul piscicol, prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, art. 92, pct. 1.

„Ceea ce s-a întâmplat în cazul COSMOPOLIS nu este o simplă abatere de la lege, este un act de iresponsabilitate, este un atentat direct la sănătatea publică pentru o întreagă comunitate. Am mers pe teren, am cerut controale reale, acum cerem aplicarea sancțiunilor legale. Avem toleranță zero. Nu poți, în anul 2026, să te prefaci că nu știi, că nu înțelegi că poluarea cu bună știință a unui curs de apă este ilegală! Să speri că nu vei fi descoperit. Garda Națională de Mediu a făcut sesizare penală și eu sper să vedem cât mai rapid și măsuri concrete în acest caz”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana-Anda Buzoianu.

Informațiile transmise de Ministerul Mediului:

În ansamblul rezidențial COSMOPOLIS, infrastructura necesară asigurării serviciului de apă-canal este administrată de o societate care se ocupă de exploatarea gospodăriei de apă, furnizarea apei, colectarea și epurarea apelor uzate menajere, inclusiv gestionarea stației de epurare din incinta complexului.

Apele uzate menajere provenite din incinta complexului rezidențial sunt colectate în patru bazine de stocare, de unde sunt trecute printr-o stație de epurare, după care sunt colectate într-un bazin de retenție, de unde sunt evacuate în lacul de acumulare Crețuleasca (valea Pasărea) prin intermediul a două conducte.

Autorizația de gospodărire a apelor prevede că apele uzate menajere pot fi evacuate și în rețelele de canalizare aparținând comunei Tunari și comunei Ștefăneștii de Jos. În fapt, în perioada verificărilor și din informațiile obținute, apele uzate menajere provenite din Complexul COSMOPOLIS nu sunt evacuate în niciuna din cele două rețele/stații de epurare comunale.

În timpul verificărilor efectuate, la data de 31.03.2026, data demarării controlului, stația de epurare era în funcțiune, fiind identificate, în proximitate, mirosuri, motiv pentru care s-a solicitat efectuarea unei campanii de prelevare probe în prezența comisarilor GNM. La data menționată, nu au putut fi puse la dispoziția comisarilor documentele solicitate.

Ulterior, la data de 27.05.2026, a fost efectuată o vizită pe teren în Complexul COSMOPOLIS, în prezența reprezentanților Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul General și ai Comisariatului Județean Ilfov.

La data de 03.06.2026, au fost prelevate probe de apă uzată/pluvială în secțiunile de control menționate în actul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, de către reprezentanții AN Apele Române – laborator SGA Ilfov, în prezența comisarilor GNM – C.J. Ilfov. La momentul recoltării s-a constatat că probele de apă prelevate la cele două guri de descărcare ape uzate, respectiv ape pluviale, au culoare neagră și miros fecaloid-menajer.

În urma analizelor efectuate, s-au evidențiat depășiri constante la indicatorii analizați, ceea ce a condus la suspiciunea funcționării necorespunzătoare și în parametri a stației de epurare, inclusiv a componentelor sistemului de canalizare; totodată, există și suspiciunea rezonabilă a evacuării în apa de suprafață (Acumularea Crețuleasca, râul Pasărea) de ape uzate fecaloid-menajere, reziduuri sau produse de orice fel, care conțin substanțe, bacterii ori microbi în cantitate sau concentrație care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, viața animalelor, mediul sau fondul piscicol.

În timpul controlului, au fost dispuse operatorului mai multe măsuri pentru remedierea situației și, la final, GNM a întocmit sesizarea penală împotriva operatorului.