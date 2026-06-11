El califică drept „o absurditate totală” ideea că Nicuşor Dan ar fi apropiat de PSD.

El admite că unii dintre cei care l-au votat pe preşedinte nu l-au votat „cu inima deschisă”, ci au dat „un vot util”, nu unul pentru persoana Nicuşor Dan.

Matei Păun este de părere că unii dinttre votanţii lui Dan au o luptă veche su PSD-ul, unii au „o luptă personală” pe care au proiectat-o asupra preşedintelui odată cu votul lor.

„Nicuşor, el nu şi-a dorit să fie preşedinte, cred cu, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau a altor partide. Elşi-a dorit să fie preşedinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice.... Eu ştiu că pentru dânsul zona de justiţie este exrem de importantă, dacă există un subiect care îi este într-adevăr drag, este subectul justiţiei. Mie mi s-a spus că este unul dintre cei mai pricepuţi oameni din ţară cu privire la Dreptul Administrativ. El este o persoană care a dus singur procese de mare complexitate împotriva dezvoltatorilor imobiliari cu echipe finanţate de foarte mulţi avocaţ ţi a făcut asta singur. El înţelege foarte bine el, a trăit neajnsurile sistemului juridic, le cunoaşte mult mai bine decât le cunoaştem noi”, mai spune apropiatul preşedintelui

Omul de afaceri respinge categoric ideea conform căreia, desemnarea şefilor marilor parchete, ar fi fost făcută pentru ca preşedintele să răspundă unor aşteptări ale celor de la PSD

„Ideea asta că Nicuşor ar fi omul PSD-ului, pentru mine este o asburditate totală, o absurditate totală. (...) E clar că de ceva timp, de fapt de la început, preşedintele a fost sub atac mediatic din multe direcţii: că se rătăceşte pe covorul roşu, că nu mai ştie cum îl cheamă, că nu ştiu ce.... Dom-le, astea sunt nişte prostii, sunt nişte prostii elementare! Pentru mine, ideea că Nicuşor ar face un pact sau ar fi în gaşcă cu PSD-ul este o absurditate totală, nu este omul care să facă aşa ceva. Jobul lui este să negocieze politic cu toate partidele. Cumva, noi ne-am dori ca Nicuşor să nu mai interacţioneze cu PSD-ul, am dori, aşa cum am spus, ca Nicuşor să înceapă un jihad împotriva PSD-ului. Ce s-ar întâmpla în momentul în care Nicuşor ar începe să se comporte ca atare? Eu cred că nu ar face decât să împingă PSD-ul într-o alianţă cu AUR. Eu, să fiu PSD-ul şi să fii atacat de preşedinte, să nu fiu băgat înseamnă, să nu fiu respectat de preşedinte, eu m-aş gândi foarte clar la o alternativă, mi se pare firesc şi logic acest lucru”, argumentează Matei Păun.

El spune că „nu este vina lui Nicuşor” faptul că PSD are voturile pe care le-a primit pentru mandatele de parlamentar.