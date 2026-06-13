„Direcţiile principale în privinţa fondurilor europene ţin de finalizarea cu succes a PNRR în puţinul timp rămas până la 31 august. Guvernul va monitoriza cu stricteţe finalizarea proiectelor încă în implementare şi va face toate demersurile necesare pentru finalizarea reformelor care sunt jaloane esenţiale în PNRR. În paralel va demara un cadru de consultare naţională pentru pregătirea viitorului cadru multi-anual al UE, 2028-2034. Negocierea viitorului buget al Uniunii Europene va fi o prioritate care va fi gestionată alături de Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Administraţia Prezidenţială. Pe lângă toate acestea, se vor face eforturi pentru o absorbţie cât mai mare în actualul exerciţiu financiar şi pentru operaţionalizarea completă şi cu succes a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID). Guvernul va face toate demersurile şi pregătirile necesare astfel încât noul cadru multianual să nu mai aibă întârzieri în implementare şi să demareze cu succes la 1 ianuarie 2028”, se menţionează în document.

În ceea ce priveşte măsurile pe termen scurt, programul prevede absorbţia 100% a granturilor PNRR până la 31 august 2026.

„Se finalizează urgent ultima renegociere a PNRR pentru a se asigura că vor fi atinse toate ţintele şi se va obţine absorbţia completă”, se menţionează în document.

Totodată, programul prevede mobilizarea rapidă a capacităţii instituţionale pentru aprobarea legislaţiei necesare implementării reformelor asumate prin PNRR.

„Se mobilizează rapid capacitatea instituţională pentru aprobarea legislaţiei necesare implementării reformelor asumate prin PNRR (9 dintre ele trebuie aprobate cu act normativ la nivel de lege; o parte au fost deja promovate în Parlament ca şi proiecte de lege)”, potrivit sursei citate.

Documentul mai prevede instituirea unui sistem de monitorizare strictă a progresului investiţiilor incluse în PNRR.

„Se instituie un sistem de monitorizare strictă la nivelul Coordonatorilor de Reforme şi Investiţii (ministere de linie) a progresului investiţiilor incluse în PNRR, la acest fiind 4 din 6 cereri de plată depuse; absorbţie aproximativ 61% la jumătatea 2026; calendar săptămânal cu jaloane publice”, se arată în program.

În ceea ce priveşte ultima cerere de plată din cadrul PNRR, documentul stabileşte ca termen data de 30 septembrie 2026.

„Se vor face toate eforturile necesare pentru închiderea tuturor jaloanelor şi tuturor proiectelor astfel încât ultima cerere de plată să poată fi depusă cu succes”, se precizează în document.

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Programul include, de asemenea, măsuri pentru evitarea dezangajării fondurilor din Fondul pentru Tranziţie Justă.

„Sunt 819 milioane euro în joc. Programul PDDTJ (Programul Dezvoltare Durabilă şi Tranziţie Just, n.r.) a fost aprobat la 11 martie 2026, iar Acordul de finanţare pentru implementarea Fondului de Participare Tranziţie Justă a fost semnat de MIPE cu BID (Banca de Investiţii şi Dezvoltare, n.r.) la 31 martie 2026 - urmează execuţia”, menţionează sursa citată.

Beneficiarii instrumentului financiar vor fi IMM-uri şi întreprinderi mari care propun proiecte STEP. „România este singurul stat membru care a propus STEP în programul de Tranziţie Justă”, se mai arată în document.

Totodată, programul prevede capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID).

„BID va fi un instrument esenţial al statului pentru stimularea creşterii economice şi sprijinirea unor sectoare cheie cum sunt procesarea alimentară sau industria de apărare. Capitalizarea BID este esenţială pentru ca banca să aibă resursele financiare necesare”, potrivit documentului.

O altă măsură vizează publicarea unui tablou de bord lunar privind PNRR, politica de coeziune şi FSC.

„Se publică integrat, cu indicatori publici, asigurând transparenţă şi combatând percepţia de risipă; tabloul constituie baza pentru dialogul cu CE”, conform programului.

În plus, documentul prevede lansarea tuturor apelurilor de proiecte aferente politicii de coeziune 2021-2027 în 2026.

„Pentru politica de coeziune 2021-2027, se lansează toate apelurile de proiecte pentru toate programele în 2026. Ţinta de absorbţie în 2026 va fi de 5,5 miliarde de euro ceea ce va însemna aproximativ 40% grad de absorbţie”, se menţionează în document.

Totodată, programul prevede continuarea reformelor privind utilizarea costurilor simplificate (SCO) şi a finanţării nelegate de costuri (FNLC).„Se vor continua aceste reforme care asigură reducerea poverii birocratice pentru cei care au proiecte finanţate din fonduri europene. Sunt măsuri necesare pentru accelerarea absorbţiei”, conform sursei citate.

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La capitolul reforme structurale, programul prevede pregătirea poziţiei României pentru negocierea Cadrului Financiar Multianual 2028-2034.

Se creează un mecanism naţional de guvernanţă - interministerial şi regional - pentru negocierea Cadrului Financiar Multianual; aceasta este condiţia pentru fondurile structurale ale deceniului următor", se precizează în document.

De asemenea, programul îşi propune absorbţia integrală a fondurilor din politica de coeziune aferentă perioadei 2021-2027 până în anul 2029.

„Politica de coeziune reprezintă un instrument structural maxim; se folosesc integral flexibilităţile mid-term review şi ReArm pentru reorientări strategice”, se mai arată în document.