Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR

Bugetul Ministerului Apărării a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare de buget-finanţe cu 40 de voturi "pentru" şi nouă abţineri.

Bugetul a trecut cu un amendament depus de PSD, care vizează un sprijin "one-off" (”o singură dată”, n. red.) pentru militarii care au pensii sub 3.000 de lei, cu care ministrul Radu Miruţă a spus că nu este de acord, deoarece nu există bani. Parlamentarii PSD, UDMR, AUR și PACE au votat împreună. Care sunt pragurile prevăzute: - Pensionarii cu pensie sub 1.500 lei primesc 1.000 de lei Citește și VIDEO. Scandal în Parlament la dezbaterea bugetului. Deputatul PSD Adrian Câciu a ţipat şi a dat cu pumnul în masă - Pensionarii cu pensie între 1.500 și 2.000 lei primesc 800 de lei - Pensionarii cu pensie între 2.000 și 3.000 lei primesc 600 de lei În februarie 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii, 4.575.039 de pensionari din România au avut o pensie medie de 2820 de lei. Amendamentul care îi vizează pe pensionarii militari a fost votat cu 26 de voturi "pentru", 20 "împotrivă" şi trei abţineri. "'One-off' - chiar şi cuvintele astea sunt jignitoare - unu că e ajutor, Armata Română ajută, nu este neapărat în situaţia de a fi ajutată, şi 'one-off' înseamnă o dată şi gata. Dar oare militarii, care sunt consideraţi de unii că trebuie să fie ajutaţi, este suficient să-i ajuţi o dată şi gata? Ţara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă încât în mod natural să le dea acestor oameni din zona militară beneficiile meritate", a explicat ministrul Apărării, potrivit Agerpres. El a afirmat că în acest moment este vorba de "o sumă alocată pe hârtie", deoarece nu a fost informat care este sursa de finanţare a demersului. Potrivit lui Miruţă, impactul pe care l-ar aduce acest amendament ar fi de 12 milioane de lei. În contextul votului PSD pentru acest amendament, Radu Miruţă a subliniat că o coaliţie este "un contract între părţi". "La articolul 19, alineatul 2 din contractul acela al coaliţiei este menţionat că niciun partid nu poate propune măsuri care presupun creşterea cheltuielilor, fără un acord în coaliţie. Ceea ce vedem astăzi este fără un acord în coaliţie. Prioritară este acum trecerea bugetului. Fiecare partid va face o analiză despre cum se va poziţiona, având în vedere faptul că nu se mai prea respectă acordul coaliţiei", a transmis ministrul.

AUR: ”Nu am dat mâna cu PSD. Am făcut ceea ce este corect” AUR susține că nu a dat mâna cu PSD pentru a vota acest amendament, ci a făcut ceea ce este corect. ”Atunci când este vorba de oameni care au fost nedreptăţiţi, care au fost călcaţi în picioare, a căror demnitate nu a fost respectată absolut deloc, nu vorbim de populism şi nu trebuie să folosim această nuanţă. Sunt oameni care şi-au făcut datoria faţă de ţară şi care au fost umiliţi, în ultimii ani, de fiecare dintre guvernele care s-au succedat la putere. În momentul de faţă încercăm şi noi şi vom vota pentru a aduce un plus acestor oameni”, a declarat Ramona Ioana Bruynsels, deputat AUR, potrivit unui comunicat oficial al AUR. ”Este un imperativ, să nu ne oprim aici, pentru că, da, domnule ministru, trebuie să îndreptăm inechităţile din domeniul pensiilor militare şi trebuie să o facem în mod serios. Însă, până când o vom face, pentru că, până acum, toate încercările s-au dovedit a fi ba neconstituţionale, ba împinse cumva şi, după aceea, ţinute la sertar, haideţi să facem acum ceea ce avem în faţă. AUR votează pentru!”, a mai afirmat Ramona Ioana Bruynsels. Amendamentul prin care pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei primesc un sprijin minimal din partea statului a fost depus de PSD la proiectul bugetului de stat pe 2026.

Ministrul apărării, Radu Miruţă: Ajutoarele one-off votate de PSD, AUR şi PACE nu rezolvă problemele pensionarilor militari Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, afirmă că ajutoarele one-off votate de PSD, AUR şi PACE nu rezolvă problemele pensionarilor militari. În plus, conform sursei citate, propunerea este una ”exclusiv populistă”, în condiţiile în care autorii amendamentului nu au indicat şi de unde pot fi luaţi, concret, banii necesari. ”Ca ministru al Apărării, eu aş susţine ajutoare pentru pensionarii militari în fiecare lună. Dar nu e concurs de frumuseţe, ci de respectarea unor principii şi să pui în spatele lor sumele de bani corespunzătoare. Pensionarii militari nu au nevoie de ajutor «one» şi, apoi, «off», au nevoie de sprijin în fiecare lună. Chiar şi cuvintele «one-off» sunt jignitoare, la fel «ajutor». Armata Română ajută, nu este în situaţia de a fi ajutată. E suficient să-i ajuţi pe pensionarii militari sub 3.000 de lei o dată şi gata? Eu consider că este important să menţinem o economie funcţională şi să putem să le dăm sumele pe care le merită în fiecare lună”, a declarat ministrul Radu Miruţă, potrivit unui comunicat USR. USR precizează că partidele care au propus şi susţinut ajutoarele „one-off” nu au explicat concret, în Comisiile reunite de buget-finanţe, de unde pot fi luaţi banii. ”Deocamdată, sunt nişte bani pe hârtie, nişte promisiuni pe foi. Vă reamintesc că, înainte de alegerile din 2024, s-a mai format ad-hoc o coaliţie în Parlament care a spus că face dreptate în ceea ce priveşte pensiile militarilor. Au adoptat atunci un proiect de lege despre care ştiau că este neconstituţional, dar i-au lăsat pe militari să spere până la alegeri că li se face dreptate. Asta nu este o abordare serioasă”, a adăugat Radu Miruţă. Ministrul Apărării a mai spus că din bugetul MApN nu se poate tăia din banii alocaţi pe criterii stricte. ”MApN are nevoie de o creştere a personalului (în prezent, încadrarea este de 61%) şi de programe suplimentare de înzestrare a Armatei. Armata trebuie să aibă capacitatea de a descuraja. Or, asta o faci cu mai mulţi militari, cu militari mai bine pregătiţi şi mai bine plătiţi, şi cu tehnică performantă”, a concluzionat ministrul Radu Miruţă.

