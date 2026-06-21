''Excluderile anunţate astăzi nu pot produce niciun efect. Deciziile BPN nr. 22 şi nr. 25 din 15 iunie sunt suspendate de joi printr-o hotărâre executorie de drept. A sancţiona pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească. În egală măsură, mecanismul folosit nu există în Statut. Niciun for nu poate 'mandata' un altul să dispună excluderea. Sancţiunile sunt graduale, se apreciază în concret şi presupun dreptul la apărare, audiere şi cale de atac'', susţin sursele citate.

Potrivit acestora, ''un ultimatum colectiv de câteva ore nu este o procedură statutară''.

''Nici noul Statut nu remediază caracterul nelegal şi nestatutar al hotărârii. A intrat în vigoare abia astăzi, prin ratificare la Congres. Chiar şi aşa, nu se poate aplica retroactiv unor pretinse fapte anterioare, întrucât neretroactivitatea este un principiu elementar. Procedura Congresului Extraordinar a fost însă derulată ca şi cum noul Statut ar fi fost deja în vigoare. Pe acest viciu, întreaga procedură, inclusiv Congresul, este susceptibilă de a fi anulată în instanţă. Urmează să învestim forurile jurisdicţionale competente cu verificarea legalităţii conduitei partidului'', au transmis sursele citate.

În una dintre rezoluţiile adoptate duminică, la Congres, se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu.

Bolojan în acțiune. Ultimatum pentru liberalii din ”gruparea Veştea”. Dacă nu îşi dau demisia până luni, ”zboară” din PNL

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii. Una dintre acestea îi vizează pe liberalii care sunt acuzați că au legături cu cei din PSD.

Anunțul a fost făcut de Robert Sighiartău, care i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care "au încălcat statutul partidului în mod repetat".

Decizia a fost luată în cadrul congresului PNL, unde Ilie Bolojan candidează la președinția partidului, împreună cu o echipă pe care o propune pentru conducerea PNL.

Prima rezoluție adoptată: PNL nu mai vrea coaliție cu PSD

O primă hotărâre adoptată la acest congres a reconfirmat deciziile Biroului Politic Național al PNL, de a nu mai face coaliție cu PSD.

”Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice, stabilită de congres, generând excluderea lui”, a anunțat Sighiartău.

Astfel, votarea, susţinerea sau participarea la construcţia unui Guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Naţional Liberal îl va plasa pe acesta în afara liniei politice stabilite de Congresul PNL, generând excluderea lui, mai prevede prima rezoluţie.

A doua rezoluție: Afară cu ”liberalii PSD” din PNL

O altă hotărâre îi vizează pe cei care fac parte din așa numita ”grupare Veștea”. Congresul PNL a decis prin vot că liberalii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au participat la ”acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”.

Astfel, Congresul PNL le cere acestora demisia din calitatea de membri ai PNL, iar, dacă nu își prezintă demisia până în ziua de 22 iunie, ora 12.00, ”Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”.

Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general.

Deciziile au fost adoptate, în unanimitate, prin vot cu ridicare de mână, la propunerea preşedintelui PNL Ilie Bolojan.