Alina Gorghiu: PNL va avea cinci ministere în Guvernul Veștea. Lista miniștrilor ajunge luni în Parlament

Stiri Politice
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Alina gorghiu

Deputatul liberal Alina Gorghiu, care îl susţine pe premierul desemnat Adrian Veştea, anunţă că guvernul pe care acesta îl va propune va avea cinci portofolii alocate Partidului Naţional Liberal.

autor
Vlad Dobrea

Deputatul liberal Alina Gorghiu a afirmat, duminică, la Antena 3, că liberalii ar urma să aibă cinci miniştri în Guvernul Veştea.

Alina Gorghiu a refuzat să precizeze câte portofolii ar urma să aibă PSD, spunând că "este treaba domniilor lor" să facă anunţuri în acest sens.

Gorghiu este de părere că preşedintele Nicuşor Dan a ales "cea mai bună variantă dintre variantele pe care le avea în discuţie", având în vedere că Veştea este liberal, iar România se află într-o "fundătură".

Gorghiu susţine că lista de miniştri şi Programul de guvernare ar urma să ajungă luni în Parlament.

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Bolojan în acțiune. Ultimatum pentru liberalii din ”gruparea Veştea”. Dacă nu îşi dau demisia până luni, ”zboară” din PNL

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii. Una dintre acestea îi vizează pe liberalii care sunt acuzați că au legături cu cei din PSD.

Anunțul a fost făcut de Robert Sighiartău, care i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care "au încălcat statutul partidului în mod repetat"

Decizia a fost luată în cadrul congresului PNL, unde Ilie Bolojan candidează la președinția partidului, împreună cu o echipă pe care o propune pentru conducerea PNL. 

Prima rezoluție adoptată: PNL nu mai vrea coaliție cu PSD

O primă hotărâre adoptată la acest congres a reconfirmat deciziile Biroului Politic Național al PNL, de a nu mai face coaliție cu PSD.

”Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice, stabilită de congres, generând excluderea lui”, a anunțat Sighiartău.

Astfel, votarea, susţinerea sau participarea la construcţia unui Guvern cu Partidul Social Democrat de către un membru al Partidului Naţional Liberal îl va plasa pe acesta în afara liniei politice stabilite de Congresul PNL, generând excluderea lui, mai prevede prima rezoluţie.

A doua rezoluție: Afară cu ”liberalii PSD” din PNL

O altă hotărâre îi vizează pe cei care fac parte din așa numita ”grupare Veștea”. Congresul PNL a decis prin vot că liberalii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au participat la ”acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”.

Astfel, Congresul PNL le cere acestora demisia din calitatea de membri ai PNL, iar, dacă nu își prezintă demisia până în ziua de 22 iunie, ora 12.00, ”Congresul mandatează Biroul Permanent pentru declanșarea procedurilor de excludere”.

Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general.

Deciziile au fost adoptate, în unanimitate, prin vot cu ridicare de mână, la propunerea preşedintelui PNL Ilie Bolojan. 

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Sursa: News.ro

Etichete: alina gorghiu, PNL, guvern, adrian vestea,

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