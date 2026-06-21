Într-un mesaj publicat pe Facebook, el precizează faptul că foloseşte rar cuvântul trădare, însă, de această dată, este de părere că a fost ”congresul trădătorilor” la PNL.

”În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul «trădare» decât Congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta neruşinare, atâta josnicie şi, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată. Trădare prin falsificarea, în cel mai pur stil comunist, a istoriei. Se invocă, la fiecare pas, istoria şi continuitatea PNL, dar sunt invitaţi doar foştii preşedinţi care au trădat PNL pentru Băsescu (Stoica, Stolojan) sau Nicuşor (Orban)”, a scris Crin Antonescu.

Totodată, Antonescu a afirmat că atât el, cât şi Călin Popescu Tăriceanu nu au fost invitaţi la reuniunea PNL.

”Dar n-au existat nici Florin Cîţu, nici Nicolae Ciucă – şi el candidat la Preşedinţie al PNL. Ne-au decupat din fotografie ca Oana Gheorghiu pe Nicuşor. Trădare prin tăcerea josnică a vechilor liberali prezenţi în sală atunci când unul ca Sighiartău (copil de mingi pe la greii băsismului în epoca de aur) face istoria celor 37 de ani ai PNL. La fel, dl. Ciucu vorbeşte despre raporturile politicieni-partide-sistem (servicii, justiţie). Vorbeşte frumos. Parcă mă aud pe mine în 2009”, spune Crin Antonescu.

El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că are treabă doar cu PSD şi că a fost un premier catastrofal, fără idei şi fără sentimente faţă de oameni.

”Două sunt criteriile de selecţie ale echipei Bolojan: băsismul ieri / sorosismul azi şi mediocritatea. Singurul exceptat de la CV-ul băsist e eternul «reformist» Motreanu. Setea de reformă a lui Motreanu (nelipsit de 7 ani din toate conducerile PNL decupate azi din istorie) e singura garanţie că «revoluţia Bolojan» preţuieşte şi experienţa. Experienţa mediocrităţii, a laşităţii şi a oportunismului”, a mai transmis Antonescu.

Acesta a adăugat şi ”un gând trist pentru foşti camarazi din lupte adevărate”: ”Probabil că, uneori, nu-ţi permiţi nici să vomiţi. Înghiţi”.