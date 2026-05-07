Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a explicat, joi, că votul din şedinţa PNL – unde s-a adoptat o rezoluţie care prevede ca PSD să-şi asume guvernarea, dacă a dărâmat Guvernul - ”exprimă poziţia unanimă, solidară, în PNL, vis-a-vis de gestul PSD de a iniţia şi susţine această moţiune în asociere cu AUR”.

”Votul acesta a fost cât se poate de logic şi de firesc, din punctul meu de vedere, cu toate acestea, am explicat şi în şedinţă, şi îmi rămân la aceeaşi părere, că abandonul responsabilităţii de a guverna România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice şi care pot garanta că România va continua îmbrăţişarea acestor valori şi dezvoltarea unor parteneriate pe care şi le-a construit, este cea mai bună soluţie”, a declarat Predoiu.

Acesta explică şi faptul că ”aceasta a fost şi ideea iniţială a coaliţiei, şi anume de a trece peste diferenţe politice, de a trece peste un trecut complicat între toate partidele prezente din coaliţie (…) raţiunea ei era nu de a face o competiţie politică, nu de a avea confruntare politică, n-aveam alegeri în faţă, aveam o serie de responsabilităţi, de măsuri care trebuiau asumate şi implementate”.

Predoiu neagă că i s-a propus să devină noul premier al PNL, în condiţiile în care ar continua coaliţia, aşa cum cere PSD.

”Răspunsul scurt este nu. Nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi, nici înainte de şedinţă şi nici după, ca să fie limpede. Şi nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Ceea ce ne preocupă, în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării”, a mai declarat Predooiu.

Acesta susţine că ”un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”.

În legătură cu idea liberalilor de a construi un pol de modernizare, din opoziţie, Predoiu a afirmat: ”Am înţeles şi preocuparea colegilor de a găsi o soluţie în opoziţie pentru o construcţie viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028, dar, totuşi, nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie sa fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta”.

El adaugă că ar fi necesară ”o consultare mai largă” în partid cu privire la traiectoria care ar trebui urmată de liberali.

PNL cere PSD să își asume guvernarea și anunță intrarea în opoziție

Partidul Naţional Liberal a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României.

”Prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, a declarat preşedintele PNL, Ilie Bolojan.