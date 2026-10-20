Liderul PSD a transmis şi un mesaj către miniştrii noi: „Cine nu ţine pasul, va pleca acasă”, potrivit News.ro.

„După aproape şase luni de zile, am reuşit să punem capăt crizei politice. România are în acest moment un guvern cu puteri depline, condus de domnul Luca Niculescu. Este începutul unui drum care nu va fi deloc uşor”, a spus preşedintele PSD, la Parlament, după votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Sorin Grindeanu a precizat că „PNL şi USR ne-au lăsat gropi bugetare uriaşe”

„De aceea, primul pas este ca românii să ştie adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor şi a economiei naţionale. Ştim că aşteptările după un an şi jumătate de austeritate cruntă sunt uriaşe, dar trebuie să ştim exact pe ceea ce ne bazăm. Este simplu să te lauzi cu un deficit mic, când tu nu ţi-ai plătit facturile şi când nu ai asigurat cheltuielile esenţiale de funcţionare ale statului până la sfârşitul anului. De aceea, Partidul Social-Democrat a solicitat prezentarea unei situaţii complete a finanţelor publice la finalul mandatului domnului Ilie Bolojan”, a anunţat preşedintele PSD.

El a menţionat că al doilea pas este rectificarea bugetară

„Serviciile esenţiale trebuie asigurate. Apoi, evident, trebuie pregătit bugetul pe anul 2027, un buget care să respecte (..) angajamentele asumate de România, dar în acelaşi timp să înceapă să corecteze parte din nedreptăţile făcute românilor. Şi vom începe cu pensionarii, mamele şi veteranii”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că, pentru că a vorbit de un buget realist, este esenţial să se relanseze economia, pentru a crea spaţiu fiscal pentru toate categoriile vulnerabile.

„Trebuie să producem mai mult, trebuie să colectăm mai mult şi să reducem cheltuielile, dar nu contabil, ci prin eficientizarea cu adevărat a activităţii statului. Suntem absolut conştienţi că, după un an de tăieri iraţionale, lumea nu mai are răbdare”, a subliniat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a menţionat că, de aceea, toţi miniştrii PSD vor munci din prima zi, pentru a schimba direcţia ţării. ”Nu există perioadă de graţie, nu există nicio lună de miere, există doar multe probleme lăsate în urmă de Ilie Bolojan, care trebuie rezolvate urgent, iar cine nu ţine pasul va pleca acasă. Populismul nu se combate cu lozinci, ci cu rezultate concrete pentru viaţa oamenilor”, a subliniat Grindeanu.