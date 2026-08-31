Sorin Grindeanu: „Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru. Spre deosebire de alții, eu ştiu ce înseamnă să fii premier”

”Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Sinaia, unde a avut loc ședința Consiliului Politic Național al partidului.

El a explicat ce au decis liderii PSD la Sinaia, respectiv un guvern minoritar PSD sau un guvern ”în jurul PSD”.

”Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a spus Grindeanu.