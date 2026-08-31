Sorin Grindeanu: „Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru. Spre deosebire de alții, eu ştiu ce înseamnă să fii premier”

Stiri Politice
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că el este dispus să îşi asume funcţia de prim-ministru, însă a subliniat faptul că preşedintele este cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare.

autor
Cristian Matei

”Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Sinaia, unde a avut loc ședința Consiliului Politic Național al partidului.

El a explicat ce au decis liderii PSD la Sinaia, respectiv un guvern minoritar PSD sau un guvern ”în jurul PSD”.

”Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a spus Grindeanu.

@stirileprotv.ro

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că el este dispus să îşi asume funcţia de prim-ministru, însă a subliniat faptul că preşedintele este cel care face desemnarea şi, în funcţie de asta, vor exista discuţiile politice necesare. #psd #grindeanu #ministru #politica #soringrindeanu #stirileprotvdeastazi #news #stiri #protv #stirileprotv

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Potrivit liderului PSD, președintele Nicușor Dan ar putea face o desemnare de premier chiar în zilele următoare.

”Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie”, a spus el.

Liderii PSD, la Sinaia. Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au ajuns la hotel ținându-se de mână

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, premier, sorin grindeanu,

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