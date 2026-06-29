Însă noul Executiv s-ar putea forma abia spre sfârșitul lunii iulie. Decizia finală privind o desemnare rapidă - Sorin Grindeanu ori Siegfrid Mureșan, sau o amânare, pentru noi negocieri - îi aparține președintelui Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan scrie pe Facebook că Sorin Grindeanu nu mai poate câștiga încrederea partenerilor europeni și invocă episodul Ordonanţei 13, întârzierile din PNRR și deficitul bugetar din ultimii ani.

La rândul lor, social-democrații au respins candidatura lui Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că nu are experiență administrativă în România.

Dincolo de schimbul dur de replici, calculele politice au rămas neschimbate.

Liderul UDMR Kelemen Hunor propune negocieri purtate raţional, în format restrâns - adică o Coaliţie Mică - fără USR - şi un guvern PSD, PNL și UDMR, cu un premier acceptat de toate partidele, cum ar fi Alexandru Năzare.

Kelemen Hunor UDMR: ”Să mai răcim temperatura declarațiilor, dacă vrem să găsim o soluție și să nu aruncăm țara în haos. Pe canicula aceasta, căldura ar trebui să ne așeze pe scaun și să ne punem picioarele în apă rece. Un guvern majoritar, format din PNL, PSD și UDMR, cu un premier acceptabil pentru toată lumea. Este aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate înveşti un guvern fără AUR, nici guvernul PSD fără 10-15 voturi de la AUR nu are majoritate nici guvernul Mureșan. Ceea ce pentru noi nu este acceptabil. Nu putem noi legitima meloniza, prin prezența sau prin votul nostru pe cei din AUR”.

Și Sorin Grindenau ar fi dispus la reconstrucție a fostei coaliții de guvernare, dar cu două condiții - fără Ilie Bolojan și fără USR.

Sorin Grindeanu: ”PSD de la început a avut aceeași poziție, să rămânem în cadrul coaliției noatre, iar PSD vrea să facă parte din Guvern!”

Liberalii insistă că soluția nu poate veni decât printr-un acord politic între cele două tabere,

Mircea Abrudean: ”Există 2 variante, guvern în jurul PNL sau guvern în jurul PSD cu acele condiții, cu asumarea acelui acord pentru România. E atributul președintelui să vină cu o soluție”.

USR cere în continuare o rocadă la conducerea Guvernului, însă cu condiția ca primul executiv să fie format în jurul PNL, USR și UDMR.

Din opoziție, cei de la AUR exclud orice susținere pentru una dintre cele două formule de guvernare și resping scenariul unor plecări din partid care ar putea schimba actuala majoritate parlamentară în favoarea PSD.

Petrișor Peiu: ”Nu cred, nu văd astăzi parlamentari AUR care să plece din partid. Cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern pentru că toată lumea înțelege că astăzi suntem mai aproape de această soluție a alegerilor anticipate și nu n văd ce ar câștiga oricine din AUR mergând pe ideea asta de a vota un guvern numai pentru a fi govern”.

Astfel, cu o zi înainte de încheierea sesiunii parlamentare, niciuna dintre cele două variante de premier nu are însă voturile necesare pentru învestire. Fără un acord politic, o desemnare forțată făcută de președinte riscă să deschidă o nouă rundă de negocieri aprinse între partide.

Între timp, a mai apărut o variantă de prim-ministru. Grupul parlamentar Pace-Întâi România îl propune pe Patriahul Daniel la Palatul Victoria.