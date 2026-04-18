Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că e cât se poate de clar că PSD va schimba direcţia pe care va merge şi că lucrurile nu mai pot continua ca până acum în Guvern.

Sorin Grindeanu a mai spus că votul din consultarea internă a PSD legată de susținerea pe care partidul i-o mai acordă sau nu lui Ilie Bolojan trebuie să fie unul lucid şi raţional.

„A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Judeţene şi Consiliului Politic Naţional, şi unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara.

Președintele PSD a precizat că, în cadrul Conferinţei Regionale care a avut loc la Timişoara, s-au discutat lucruri care ţin de administraţia locală şi de buna funcţionare a Guvernului.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul în care se prefigurează o criză fără precedent pe scena politică românească. Astfel, PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului, după ce luni, 20 aprilie, îi va retrage sprijinul politic.

Potrivit unor surse liberale, Ilie Bolojan i-ar fi transmis tranșant președintelui că nu va demisiona, chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic. Iar, apoi, a mers la filiala PNL din București, unde i-a anunțat și pe colegii de partid că nu va pleca de la Palatul Victoria. La rândul lui, Sorin Grindeanu i-a repetat președintelui că nu mai vrea ca Ilie Bolojan să conducă Guvernul.

Dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia în cel mult trei zile după ce liderii PSD votează intern retragerea sprijinului pentru premier, social-democrații vor apela la planul de rezervă. Toți cei șapte miniștri din actualul cabinet își vor da demisia. Astfel că, premierul ar avea, în teorie, termen 45 de zile să meargă în Parlament pentru a obține un vot de susținere pentru un guvern minoritar. Doar că și aici calcule ar putea da greș, asta pentru că în Constituție nu este precizat ce se întâmplă dacă premierul depășește cele 45 de zile, așa că scandalul ar putea fi tranșat la Curtea Constituțională.

Grindeanu le cere colegilor de partid un vot raţional şi lucid

Liderul PSD a mai spus că a prezentat toate scenariile şi că votul de luni trebuie să fie unul raţional şi lucid.

„Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm”, a declarat Grindeanu.

Social-democraţii se reunesc, luni, într-un eveniment inedit, intitulat „Momentul adevărului”, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că pentru referendumul intern de pe 20 aprilie se conturează, mai degrabă, o singură întrebare şi anume dacă păstrează sau retrag sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Avem în discuţii dacă avem o singură întrebare sau mai multe întrebări şi cred că se conturează mai degrabă ideea să avem o singură întrebare, nu vrem să intrăm în discuţii de genul intrăm în Opoziţie sau rămânem la guvernare într-o coaliţie, este o întrebare despre a-i păstra sau retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Rămâne să vedem cum va fi formulată această întrebare. Dacă va fi una, va fi de genul acesta, dacă vor fi mai multe întrebări apropo de direcţii, putem să o facem, dar rămâne să vedem ce se va întâmpla imediat după”, a explicat Manda.

El a adăugat că, după şase întâlniri regionale, un singur membru al partidului s-a pronunţat pentru susţinerea în continuare a lui Ilie Bolojan, iar restul s-au declarat împotrivă.

„Dacă previzionăm că rezultatul votului, într-o majoritate foarte clară, va fi că nu mai continuăm aşa, primul gest de responsabilitate îl aşteptăm de la domnul Bolojan. Adică, dacă jumătate din cei care te-au susţinut să fii prim-ministru, 45%, ca să nu spun jumătate, vin şi spun că nu mai doresc să continue, corect, logic, normal, ca să nu duci ţara într-o criză, (...) ar fi să spună: am înţeles, mulţumesc de colaborare, asta este, vedem ce facem de aici încolo. (...) Dacă domnul Bolojan doreşte să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniştrii din guvern. (...) E vorba de un semnal pe care îl dăm. Guvernul în acel moment nu mai este format din aceste partide politice, domnia sa are această perioadă de 45 de zile, teoretic ar trebui să vină mult mai repede dacă ştie că are o majoritate să-l susţină şi să treacă prin parlament un alt guvern. De la noi sigur nu va exista susţinere. De aici încolo rămâne să vedem ce facem, dacă aşteptăm 45 de zile, dacă va exista o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, iniţiată de noi, dacă această moţiune de cenzură trece”, a afirmat Claudiu Manda.