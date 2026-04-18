”În momentul de faţă, am obţinut o derogare din partea SUA pentru a reporni rafinăria Petrotel, avem contracte pe care le-am gestionat împreună cu Kazahstan, Azerbaidjan, Guyana Franceză, pentru a ne asigura că România are suficient petrol. Avem declarată starea de criză în care exporturile pot să fie condiţionate în cazul petrolului. Nu există probleme de aprovizionare pe piaţa de carburanţi din România. Avem şi rezerve strategice la care încă nu am apelat până acum”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, în cadrul unei vizite în judeţul Hunedoara, unde a fost întrebat dacă sunt probleme cu carburanţii, în România, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu.

Ivan a spus că este un semnal bun că lucrurile încep să se regleze şi pe piaţa carburanţilor.

”Faptul că începe să se regleze situaţia din întreaga lume e un semnal foarte bun. România stă mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană”, a adăugat Ivan.