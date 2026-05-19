Busu spune că a acceptat propunerea de a prezenta Vremea de la Știrile PRO TV într-o perioadă complicată profesional, când se afla într-un concediu fără plată.

„La început, nu mă coafa atât de tare să fac Vremea”, povestea el recent, amintindu-și momentul în care i s-a spus simplu: „Bă, nu vrei să faci tu Vremea?”.

Acceptase mai degrabă din pragmatism decât din entuziasm. Primea deja diverse sarcini în televiziune — voci, texte, mici intervenții — însă fără stabilitatea unui salariu constant. Rubrica meteo părea, la acel moment, doar încă o activitate temporară.

Doar că Busu a observat rapid ceva ce alții nu vedeau: libertatea formatului. A înțeles că prognoza poate fi mai mult decât o succesiune de temperaturi și simboluri pe hartă. „Ți se permite să fii actor la Vremea”, spune el, iar asta avea să schimbe complet felul în care publicul din România privea acest segment de televiziune.

Actorul care a adus improvizația în prognoza meteo

Înainte de PRO TV, TVR îl adusese deja în fața publicului. Debutase în televiziune în 1992, în filmul pentru copii „Brutus”, iar apoi ca prezentator al emisiunii „Tip Top Minitop”.

Totuși, adevărata notorietate avea să vină odată cu mutarea la PRO TV. În anii de început ai postului, când televiziunea comercială din România încă își căuta tonul, Busu și echipa lui au experimentat aproape fără limite.

El își amintește și astăzi promo-urile construite împreună cu producătorii drept „niște trăznăi totale”. Tocmai această lipsă de rigiditate a făcut diferența.

Busu nu a mizat niciodată pe postura solemnă de prezentator. Publicul l-a urmărit tocmai pentru naturalețe, pentru glumele spuse fără aerul că sunt repetate și pentru felul în care părea că vorbește direct cu oamenii, nu cu o cameră.

Premiul european care a confirmat fenomenul „Busu”

În 2010, Florin Busuioc primea la Zurich distincția pentru cel mai bun prezentator meteo din Europa, acordată de Societatea Europeană de Meteorologie.

Paradoxal, într-un moment care ar fi justificat un discurs triumfal, Busu’ a preferat să mute atenția spre echipa din spatele emisiunii. „Premiul nu mi se datorează mie”, a insistat el, atribuind meritul celor cu care a lucrat de-a lungul anilor.