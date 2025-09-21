Sondaj CURS: AUR conduce cu 34%, PSD 23%, PNL 16%. Călin Georgescu, cel mai popular lider politic

21-09-2025 | 18:15
oameni pe strada
Shutterstock

Un sondaj CURS, dat publicității duminică, 21 septembrie, arată că AUR se menține în rândul preferințelor românilor, urmat de PSD, PNL, USR, UDMR și SOS România.

Adrian Popovici

Sondajul CURS mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR are 34% din intenția de vot, PSD - 23%, iar PNL - 16%. USR este la 12%, în timp ce UDMR şi SOS România au câte 5%, Partidul Oamenilor Tineri 3%, iar alte formaţiuni 2%.

În ceea ce privește încredere pe care românii o au în persoanele de pe scena politică, sondajul a arătat că cel mai popular ar fi Călin Georgescu cu 40% încredere, urmat de George Simion la 38%. Președintele României, Nicuşor Dan, este la doar la 34%.

În rândul figurilor din coaliția de guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au o cotă de încredere de 26%, în timp ce Dominic Fritz se află la 19%.

În rândul opoziției, Diana Șoșoacă și Anamaria Gavrilă au un grad de încredere similar, de 19%.

vot, urna,
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Întrebați cum apreciază măsurile Guvernului din cel de-al doilea pachet, 36% dintre respondenți au afirmat că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate și nenecesare, iar 24% le văd ca justificate și necesare.

La întrebarea privind impactul resimțit direct, 52% au spus că acesta a fost foarte mare, 31% – mare, 9% – redus, în timp ce 4% au declarat că au simțit foarte puțin sau deloc, iar alți 4% nu au dat un răspuns.

Sondajul a fost realizat în perioada 5-19 septembrie, pe un eşantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populaţia României, cu o marjă de eroare de 3%.

Dată publicare: 21-09-2025 17:24

