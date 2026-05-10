Războiul „a permis îndeplinirea multor lucruri, dar nu s-a terminat, pentru că rămân încă materiale nucleare - uraniu îmbogăţit - care trebuie retrase din Iran”, a spus el, adăugând că rămân, de asemenea, „instalaţii de îmbogăţire de destructurat”.

Întrebat dacă ştie cum se poate „extrage” uraniul din Iran, Netanyahu a declarat: „O să mergem acolo şi o să-l luăm”.

„Este ceea ce preşedintele Trump mi-a spus: ‘Vreau să mergem acolo’. Şi cred că este posibil fizic. Nu asta este problema. Dacă ajungem la un acord, o să mergem acolo şi o să-l luăm. De ce nu? E cea mai bună soluţie”, a adăugat el.

„Vom sfârşi prin a-l recupera, îl ţinem sub observaţie îndeaproape”, a declarat preşedintele american Donald Trump într-un interviu difuzat separat duminică, înregistrat mai devreme în cursul săptămânii.

„Dacă cineva se apropie de acel loc, vom şti şi-l vom arunca în aer”, a adăugat Trump în declaraţiile făcute pentru jurnalista independentă Sharyl Attkisson.

Soarta uraniului îmbogăţit deţinut de Iran este una dintre problemele-cheie aflate în centrul discuţiilor între Teheran şi Washington în vederea unei păci durabile.

Ultimele date publice disponibile datează chiar dinaintea războiului de 12 zile din iunie 2025.

Potrivit inspectorilor International Atomic Energy Agency (AIEA), Iranul dispunea atunci de 441 kg de uraniu îmbogăţit până la 60%, aproape de pragul de 90% care ar permite fabricarea bombei nucleare, de 180 kg de uraniu îmbogăţit la 20% şi peste 6.000 de kg de uraniu îmbogăţit la 5%.

Stocurile de 60% se aflau în trei amplasamente: Fordo, Natanz şi Ispahan.

După loviturile israeliano-americane din iunie 2025, iar apoi după cele din acest an, soarta acestor stocuri rămâne incertă în absenţa inspecţiilor AIEA: este uraniul îngropat, aşa cum susţine Teheranul? A fost mutat sau distrus o parte din el?

„Dacă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică se va ocupa (de recuperarea uraniului), ne convine şi nouă”, a declarat ministrul american al energiei, Chris Wright, într-un alt interviu acordat postului CBS duminică dimineaţă.