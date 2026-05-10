„Avalanşă de topire de dimensiuni mari, Bâlea Lac, zona de declanşare: proximitatea Crestei Principale la vest de Iezerul Caprei. Zona de acumulare: Suprafaţă lacului Bâlea”, au transmis, duminică, specialiştii care administrează pagina de Facebook, Avalanşe din Carpaţi.

Potrivit acestora, în condiţiile în care temperaturile sunt pozitive şi pe timpul nopţii, stratul de zăpadă este izotermic şi în profunzime - are temperatura apropiată de 0*C - aceste avalanşe se pot produce în orice moment al zilei indiferent de fluctuaţiile de moment ale temperaturii.

„Instabilitatea este accentuată, atât de apă rezultată din topire, cât şi de aversele de ploaie”, au mai transmis specialiştii.

Potrivit meteorologilor, duminică, la ora 15.00, stratul de zăpadă la Bâlea Lac era de 87 de centimetri şi se înregistrau peste 4 frade Celsius.