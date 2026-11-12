„Sorin Grindeanu conduce Guvernul 'Scuze şi Regrete'. Nu trece o zi fără ca Sorin Grindeanu, premierul de facto al României, şi miniştrii săi să le prezinte românilor câte o scuză sau câte un regret pentru că nu reuşesc să-şi îndeplinească promisiunile de a creşte salariile şi pensiile şi de a reduce TVA şi alte taxe. Mai nou, Sorin Grindeanu regretă că a depus prea târziu moţiunea de cenzură. Altfel, spune el, lucrurile ar fi stat altfel. Această scuză este, desigur, falsă. Moţiunea de cenzură a fost depusă exact în momentul în care pesediştii şi clientela de partid au considerat că preţul pe care îl plăteau pentru ca Ilie Bolojan să scape ţara de deficitul Ciolacu-PSD era prea mare. Voiau ca alţii să repare ce au stricat ei, dar nu mai acceptau demufarea de la banul public pe care o impunea premierul Bolojan'', a susţinut liberalul, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, moţiunea de cenzură a fost depusă pentru a scăpa de Ilie Bolojan, nu pentru ca PSD să preia funcţia de prim-ministru.

„Planul PSD de după moţiune a fost întotdeauna clar: să rupă PNL, astfel încât o parte din partid să-şi asume guvernarea cu PSD şi cu un alt premier liberal. În felul acesta, PSD scăpa de măsurile lui Ilie Bolojan de a tăia banii clientelei de partid, se reconecta la resurse, iar PNL ar fi fost cel care deconta în faţa oamenilor faptul că nu putem reveni la risipă şi că trebuie să continuăm măsurile de consolidare fiscală'', a completat Mureşan.

El a afirmat că "planul" PSD nu a funcţionat, PNL a rămas unit şi, ca atare, social-democraţii au fost "nevoiţi" să-şi asume conducerea guvernării.

„Faptul că nu poţi creşte peste noapte cheltuielile nu este o noutate. Sorin Grindeanu ştia acest lucru. Guvernul Bolojan a reuşit ceva extraordinar: aproape să înjumătăţească deficitul de 9% lăsat de Guvernul Ciolacu. Dar nu poţi creşte brusc cheltuielile în 2026, după ce în 2024 ai generat un deficit de 9%, care a dus România la un pas de retrogradare în categoria 'junk', la blocarea fondurilor europene şi la pierderea credibilităţii pe pieţele internaţionale. Tocmai de aceea, chiar ministrul de Finanţe din Guvernul controlat de PSD a declarat partenerilor europeni de la Bruxelles că va continua măsurile de reducere a deficitului şi de consolidare fiscală. Ca atare, domnului Sorin Grindeanu îi urăm mai puţine regrete şi mai multă guvernare", a transmis liberalul.