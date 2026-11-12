Ce facem dacă, în urma unui traumatism, iese complet dintele din os?

Dr. Călin Sava, medic stomatolog pediatru: „Din alveola în care stă, se numește avulsie. Găsim dintele, îl apucăm de partea care se vede când zâmbim, adică de coroana dentară, și nu de rădăcină. Nu îl ștergem, nu îl spălăm, îl punem într-o sticlă cu apă sau cu lapte. În lichid. Și ajungem cât mai repede la medic. De preferință, într-o oră. Aceasta dacă dintele pierdut este dinte definitiv. Dacă vorbim de un copil cu dinți de lapte, nu e nevoie să ne grăbim atât de tare.”

De ce nu se apucă de rădăcină?

Dr. Călin Sava, medic stomatolog pediatru: „Pentru că acolo avem ligamentele dentare, care pot fi deteriorate ușor și, odată deteriorate, nu putem să reimplantăm. Altfel, dintele se reimplantează imediat și are toate șansele să trăiască. Dar declarăm că dintele reimplantat trăiește... perfect în alveola lui abia la 5 ani după reimplantare.”

Dacă un traumatism rupe doar o bucată din dinte?

Dr. Călin Sava, medic stomatolog pediatru: „Căutăm bucata ruptă și venim repede la medic. E foarte ușor să fie lipită. Iar dacă nu o mai găsim, nu e nicio problemă, se pune un material, un fel de plombă dentară, și nu va mai fi vizibil că dintele a fost fracturat.”

Ce facem în cazul unei fracturi dentare la un dinte definitiv, vedeți în video.