Dispozitivul exploziv a fost plasat în şasiul maşinii şi a detonat la scurt timp după ce ofiţerul a început să conducă, conform Agerpres.

Ofiţerul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a murit pe loc din cauza rănilor suferite, potrivit agenţiei locale de ştiri Fontanka, citată de EFE.

Agenţi de poliţie se află la locul atacului şi investighează circumstanţele incidentului. Autorităţile locale au închis autostrada din apropiere.

Victima era însoţită de o rudă, care a fost rănită, dar a indicat ulterior că militarul a urcat singur în maşină, după cum au confirmat imaginile de pe o cameră de supraveghere din zonă.

Un autobuz public a fost, de asemenea, avariat în explozie, mai multe geamuri fiind sparte de unda de şoc, a relatat agenția Fontanka.

Comitetul de Investigaţii Rus a deschis un dosar penal pentru omor, dar nu a prezentat încă nicio ipoteză cu privire la cine ar fi putut organiza şi executa atacul.

Nu este primul oficial rus de rang înalt care este ucis în acest mod

De la începutul războiului din Ucraina, mai mulţi militari ruşi, inclusiv ofiţeri de rang înalt, au fost ucişi în atacuri cu explozibil atribuite serviciilor de informaţii ucrainene.

Acesta este al doilea caz în Sankt Petersburg în ultimele trei luni. Pe 27 august, o mașină a explodat în districtul Slavyanka, unde se afla un locotenent-colonel din Forțele Aeriene și unitatea de Apărare Antiaeriană, împreună cu soția sa. Bărbatul a murit pe loc, iar femeia a fost dusă la terapie intensivă în stare gravă, potrivit The Moscow Times.

Înainte de el, încă doi soldați ruși au fost uciși cu explozibil, în august.

Pe 13 august, pe o stradă din Sevastopol, ca urmare a unei explozii, căpitanul de rang 1 al Marinei Ruse Robert Shageev, care a servit în Marina Ucraineană înainte de anexarea Crimeei și comanda singurul submarin ucrainean „Zaporozhye", a fost omorât.

Pe 1 august, o explozie a tunat la restaurantul Balzi Rossi din Moscova. Cinci persoane au fost ucise, cel puțin alte 19 au fost rănite.

Ținta tentativei de asasinat ar putea fi generalul, comandantul suprem al Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) Alexander Chaiko, pe care autoritățile ucrainene îl acuză de implicare în crimele din Bucha. Nu au existat informații oficiale despre starea sa după explozie.