Senatorul Gheorghe Ștefănache și-a anunțat oficial demisia din USR: ”Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”

Stiri Politice
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Stefanache id268729 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Senatorul Gheorghe Ștefănache și-a anunțat oficial demisia din Uniunea Salvați România (USR) și a precizat că își va continua mandatul ca parlamentar independent.

autor
Cristian Matei

El afirmă că decizia a fost luată în urma unor dezacorduri legate de direcția partidului și de activitatea filialei Galați.

Gheorghe Ștefănache a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, marcat explicit ca fiind redactat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care își explică motivele plecării.

Senatorul a subliniat că demisia reprezintă ”o formă de fidelitate față de valorile sale, ale familiei sale” și față de alegătorii din Galați. Acesta a acuzat o ruptură între discursul de la nivel central și realitatea din teritoriu, vorbind despre o „inactivitate asumată” la nivelul organizației județene.

​”Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: „Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”​ Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură ci o necesitate. Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați”, afirmă parlamentarul.

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El a lansat și critici directe la adresa unor lideri ai USR, susținând că aceștia nu vor candida niciodată pentru funcții locale în județul Galați.

”Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea „asumată” a structurii politice locale din care deja am făcut parte.Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați.”, spune Ștefănache.

El susține că plecarea sa nu este determinată de orgoliu sau ”oboseală”, ci de dorința de a nu deveni „spectatorul propriei tăceri” și de a rămâne pe baricadele luptei politice locale.

USR Galați: ”Nu este o surpriză pentru noi”

Organizația USR Galați a reacționat printr-un mesaj critic publicat pe rețelele de socializare, în care susține că decizia senatorului nu reprezintă o surpriză și că era anticipată de mai bine de un an.

Reprezentanții filialei l-au acuzat pe Ștefănache de „autovictimizare” și au avansat ipoteza că acesta se va alătura în viitor unei alte formațiuni politice.

„Probabil va urma o perioadă de «independent», după care îl vom regăsi într-o structură «suveranistă», mai nou înființată. În fond, în politica românească, «independența» este uneori doar stația de tranzit dintre partidul din care pleci și partidul în care ai decis de multă vreme să ajungi”, au transmis reprezentanții USR Galați.

Aceștia au adăugat că senatorul nu se va îndrepta spre PSD sau PNL.

Gheorghe Ștefănache a fost ales senator în circumscripția electorală nr. 18 Galați la alegerile parlamentare din decembrie 2024.

Înainte de a intra în Parlament, acesta a activat ca antreprenor în județul Galați și a ocupat funcția de consilier local în comuna Șendreni.

În Senat, Ștefănache este membru al Comisiei Economice, al Comisiei pentru românii de pretutindeni și al Comisiei pentru administraţie publică.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: demisie, USR, galati,

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