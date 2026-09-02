Liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, a declarat că acest protest a fost provocat de hotărârea care a fost adoptată marţi de Camera Deputaţilor, prin care doi reprezentanţi ai USR şi PNL au fost eliminaţi din Biroul Permanent al Camerei şi înlocuiţi cu reprezentanţi ai AUR şi SOS România.

Liberalul afirmă că astfel de decizii de schimbări de funcții pot fi luate, conform Constituției, doar de liderii grupurilor parlamentare, și nu de o majoritate ”de conjunctură, cum este alianța de guvernare PSD-AUR-SOS”.

”Grupurile parlamentare PNL și USR din Camera Deputaților vor realiza astăzi un protest împotriva alianței de guvernare - PSD, AUR, SOS - în raport cu abuzurile pe care le-au început din urmă cu mai multă vreme și le-au concretizat în aceste din urmă zile. Ieri am avut un exemplu elocvent de încălcare a regulamentului Camerei Deputaților, a unor decizii ale Curții Constituționale cu privire la modul regulamentar de funcționare în Camera Deputaților.

Și, în acest sens, poate este bine să dăm citire și unei decizii a Curții Constituționale pentru a măsura acest abuz, în sensul în care spune: decizia 1490 pe 2010, competența în cazul negocierii cât și renegocierii revine funcțiilor din Biroul Permanent, revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, cum este alianța de guvernare PSD-AUR-SOS, așa cum neîntemeiat se susține în sesizare.

De aceea, vom boicota, astăzi, toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința biroului permanent și, de asemenea, la ședința comitetului liderilor.

Protestăm față de modalitatea abuzivă în care au înțeles să nu respecte ceea ce s-a stabilit prin negociere la începutul legislaturii. Și totodată vedem cum continuă abuzul, în sensul în care legi pe care colegii noștri din grupul parlamentar USR le-au promovat și care în mod evident fac bine pentru consolidarea independenței justiției, sunt puse abuziv pe ordinea de zi, au fost trecute abuziv prin comisia juridică în sensul respingerii acestora și urmează să dea un vot astăzi asupra acestora”, a declarat liberalul.

La rândul său, liderul grupului parlamentar al USR, Diana Stoica, afirmă că s-a comis un ”abuz”, marți, ”prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului”.

”Se fac peste 120 de zile de când PSD și-au au dat jos guvernul Bolojan da? Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD-extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz. Noi, PNL și USR care asigurăm guvernarea acestei țări de când PSD și AUR au făcut acest gest responsabil de a da jos un guvern fără a pune absolut nimic în loc, miniștrii USR și ministrii PNL sunt cei care luptă pentru a îmbunătăți viața românilor, pentru că știți că nu suntem deloc într-o situație ușoară din punct de vedere economic, în timp ce PSD și-au fac doar abuzuri, încalcă statul de drept”, a spus Stoica.