Lider PNL: ”Locul PSD-ului este la guvernare, nu la demolare”. Pesimism însă că social-democrații ”mai pot da înapoi”

Preşedintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, îi critică pe social-democraţii care doresc schimbarea premierului Ilie Bolojan şi spune că este "pesimistă că PSD-ul mai poate da înapoi".

Cristian Anton

"Toată lumea cu care m-am întâlnit în ultima perioadă se întreabă ce va face PSD-ul şi ce se va întâmpla cu guvernarea după data de 20. Din păcate, sunt pesimistă că PSD-ul, prin ceea ce a pornit, mai poate da înapoi. Însă, o spun cu toată responsabilitatea, niciodată nu este prea târziu să spui că ai greşit. Şi colegii parlamentari din PSD, conducerea PSD-ului trebuie să înţeleagă că locul PSD-ului în această perioadă este la guvernare, nu la demolare, pentru că parcurgem o perioadă dificilă în care se iau măsuri pentru corectarea unor greşeli acumulate în timp", a declarat Raluca Turcan, vineri, într-o conferinţă de presă.

PNL SIbiu îl susține în continuare pe Bolojan ca premier

Aceasta a reamintit că filiala PNL Sibiu îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi măsurile de reformă ale Guvernului.

"Ca preşedinte de organizaţie am consultat filiala şi filiala merge în aceeaşi direcţie: susţinere pentru Ilie Bolojan premier", a subliniat Raluca Turcan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, în acest moment, în interiorul coaliţiei de guvernare există un conflict între PSD şi PNL, iar el încearcă să îşi păstreze rolul de mediator.

Articol recomandat de sport.ro
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan. Mesajul premierului pentru colegii din PNL după întâlnirea cu Nicușor Dan

Se prefigurează o criză fără precedent pe scena politică românească, iar consecințele economice pot fi însemnate. PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului, după ce luni, 20 aprilie, îi va retrage sprijinul politic.
Referendum intern în PSD: o singură întrebare decisivă – rămâne sau pleacă Ilie Bolojan din funcția de premier

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat, joi, că pentru referendumul intern de pe 20 aprilie se conturează, mai degrabă, o singură întrebare şi anume dacă păstrează sau retrag sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Tensiunile dintre PNL și PSD escaladează. Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan nu este o marionetă, nu îşi va da demisia

Liberalii nu vor mai face coaliţie cu PSD în cazul în care social-democraţii vor demite guvernul printr-o moţiune de cenzură, a reiterat joi prim-vicepreşedinte PNL Ciprian Ciucu, care a subliniat că premierul Ilie Bolojan "nu este o marionetă".

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, care anunță o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Nicuşor Dan, despre raportul privind anularea alegerilor: 90% din lucruri pot fi făcute publice. Influența rusă a existat

Președintele Nicuşor Dan a declarat joi că România este, de cel puțin 10 ani, ținta unui război hibrid al Rusia.

Alegeri în Bulgaria 2026. Scrutinul parlamentar, așteptat să pună capăt haosului politic din ultimii cinci ani

Bulgaria, stat UE și NATO, votează, duminică (19 aprilie), pentru a opta oară în ultimii cinci ani, pe fondul unei crize politice în care coalițiile fragile nu au reușit să reziste, iar încrederea în alegerile democratice s-a diminuat.

