Lider PNL: ”Locul PSD-ului este la guvernare, nu la demolare”. Pesimism însă că social-democrații ”mai pot da înapoi”

Preşedintele PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, îi critică pe social-democraţii care doresc schimbarea premierului Ilie Bolojan şi spune că este "pesimistă că PSD-ul mai poate da înapoi".

"Toată lumea cu care m-am întâlnit în ultima perioadă se întreabă ce va face PSD-ul şi ce se va întâmpla cu guvernarea după data de 20. Din păcate, sunt pesimistă că PSD-ul, prin ceea ce a pornit, mai poate da înapoi. Însă, o spun cu toată responsabilitatea, niciodată nu este prea târziu să spui că ai greşit. Şi colegii parlamentari din PSD, conducerea PSD-ului trebuie să înţeleagă că locul PSD-ului în această perioadă este la guvernare, nu la demolare, pentru că parcurgem o perioadă dificilă în care se iau măsuri pentru corectarea unor greşeli acumulate în timp", a declarat Raluca Turcan, vineri, într-o conferinţă de presă.

PNL SIbiu îl susține în continuare pe Bolojan ca premier

Aceasta a reamintit că filiala PNL Sibiu îl susţine pe premierul Ilie Bolojan şi măsurile de reformă ale Guvernului.

"Ca preşedinte de organizaţie am consultat filiala şi filiala merge în aceeaşi direcţie: susţinere pentru Ilie Bolojan premier", a subliniat Raluca Turcan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, în acest moment, în interiorul coaliţiei de guvernare există un conflict între PSD şi PNL, iar el încearcă să îşi păstreze rolul de mediator.