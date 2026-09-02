Liberalii și cei din USR acuză că rocada s-a făcut în schimbul voturilor pentru un viitor guvern PSD. Colegii Dianei Șoșoacă au recunoscut că au negociat cu celelalte partide, dar social-democrații și liderul AUR resping vreo înțelegere. În timp ce aleșii din UDMR își justifică decizia de a susține aceste schimbări ca să nu piardă, la rândul lor, posturi din Parlament.

În 2024, la începutul mandatului parlamentar, partidele din fosta coaliție au făcut o înțelegere pentru repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Conform acesteia, în ultima sesiune, cea din 2028, PNL și USR ar fi urmat să le cedeze câte un loc celor de la AUR și SOS România.

Schimbarea s-a produs, însă, mai devreme. PSD, AUR, SOS România, Uniți pentru România, minoritățile naționale și UDMR au votat rocada ieri.

În semn de protest, cei de la PNL și USR au boicotat astăzi activitățile din Camera Deputaților. Acuză celelalte formațiuni că au încălcat regulamentul și Constituția, așa că vor face sesizare la Curtea Constituțională.

Regulamentul Camerei Deputaților precizează că membrii Biroului se aleg pe baza ponderii grupurilor parlamentare și a negocierii dintre liderii politici.

Diana Stoica, liderul deputaților USR: „PSD și AUR fac doar abuzuri, încalcă statul de drept, încalcă Constituția.”

PNL și USR acuză că posturile ar fi o plată în avans dată celor care vor susține un guvern condus de social-democrați.

George Simion, președintele AUR: „Nu există niciun acord. Nu am promis nimic nimănui. Doamne ferește, noi nu suntem pentru funcții.”

La rândul său, Sorin Grindeanu transmite că cei din USR și PNL sunt interesați doar de funcții.

Alexandru Ghigiu, deputat PSD: „A fost o chestiune cât se poate de regulamentară. A fost o discuție a liderilor de grup.”

În schimb, aleșii SOS România au recunoscut că Diana Șoșoacă a negociat această poziție.

Reporter: „Deci veți da votul pentru un guvern PSD în schimbul acestui loc din Biroul Permanent?”

Verginia Vedinaș, SOS România: „Negocierea nu înseamnă că vom da un vot, da? Negocierea are la bază niște elemente care nu pot fi date publicității de către mine, nu sunt președintele partidului.”

Reprezentanții UDMR se apără spunând că și-au salvat propria poziție din Biroul Permanent.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Se vorbea că poate-poate nu ar trebui să avem în toate sesiunile parlamentare o funcție de chestor. S-au adus în discuție și comisiile. Am votat pentru a ne menține acel loc. Eu cred că PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern.”

În acest moment, PNL, USR, UDMR și SOS România au fiecare câte un reprezentant în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Și asta chiar dacă PNL are 54 de deputați, USR 40, UDMR 21, iar SOS România 13.