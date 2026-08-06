Social-democrații au redus obiectivele de mediu pentru 2030 și susțin că, astfel, acestea au devenit realiste. Cei de la USR consideră însă că documentul a fost golit de conținut și pune astfel în pericol banii din PNRR.

Strategia pentru Biodiversitate stabilește cum va proteja România natura până în 2030, fără să desemneze direct zonele și terenurile. Înaintea votului final, PSD a redus ținta suprafețelor protejate de la 30% la 25%, iar pe cea a zonelor strict protejate de la 10% la 5%. Aici, exploatarea lemnului și activitățile care afectează natura sunt complet interzise.

Sebastian Cernic, senator USR: „Peste noapte, socialiștii s-au trezit că mai au încă 300 de amendamente. Așa sunt obișnuiți ei.”

Daniel Zamfir, senator PSD: „Am fost în ședința trecută, că astea sunt Zamfirisme. Da, domnule. Oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor, melcișorilor.”

Strategia adoptată joi este jalon PNRR. Dacă forma modificată nu este acceptată de Comisia Europeană, România riscă să piardă aproape un miliard de euro – nu bani pentru natură, ci fonduri europene condiționate de acest jalon. Ministrul interimar al Mediului avertizează că suspendarea planurilor de management Natura 2000 ar putea bloca alte miliarde destinate investițiilor.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului: „Unul dintre amendamentele cele mai toxice vorbește despre faptul că se suspendă aplicarea tuturor planurilor de management pentru Natura 2000. Odată cu această suspendare, Europa nu ne va mai da banii necesari pentru infrastructură, autostrăzi, spitale și școli.”

Cei de la PSD resping acuzațiile și susțin că obiectivele inițiale nu puteau fi aplicate în mod realist până în 2030.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „Pentru această perioadă 2026-2030, noi am venit cu două ținte realizabile. Pentru că este foarte ușor pe hârtie să pui orice, însă este greu de realizat. Astfel că țintele asumate de noi nu încalcă angajamentele României. Am stabilit niște ținte rezonabile, iar pe termen lung obiectivele României rămân aceleași.”

Amendamentele vizează și proiectele strategice, inclusiv hidrocentralele și construcțiile controversate din ariile protejate, care pot fi blocate numai după o evaluare amănunțită a fiecărui proiect în parte. Strategia promite despăgubiri fermierilor și proprietarilor care au terenuri în zonele protejate de lege.

Ecologiștii spun că adevăratul test nu îl reprezintă țintele asumate, ci aplicarea măsurilor.

Valentin Sălăgeanu, Greenpeace: „Și dacă trece în această formulă, și dacă se întoarce la Parlament și, să zicem, că printr-un miracol va fi apoi validat într-o formulă sănătoasă, am mai avut zeci de strategii în domenii diferite care nu au fost niciodată aplicate.”

Legea merge la președintele României pentru promulgare.