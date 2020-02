Scandal între Ministerul Culturii și CJ Argeș din cauza unei vile istorice: ”Au luat absolut tot”

Scandal între Ministerul Culturii și Consiliul Județean Argeș, din cauza unei clădiri cu importanță istorică.

Ministrul Bogdan Gheorghiu a acuzat, joi, Consiliul Judeţean Argeş de "rea-voinţă", după ce Ministerul Culturii a refuzat să cedeze Vila Florica pentru 49 de ani, astfel că CJ Argeș a luat tot mobilierul din acel loc.

Vila Florica de la Ștefănești, județul Argeș, este locul în care s-au luat unele dintre cele mai importante decizii privind istoria României, după ce Ion și Ionel Brătianu au transformat o simplă casă de administraţie a moşiei într-o reşedinţă boierească.

"Consiliul Judeţean Argeş a folosit acest imobil mai mult ca o zonă de recreere, ca să nu spun de petrecere, iar în momentul în care dânşii au venit înspre noi cu o propunere care ne-a surprins, ca să nu folosesc un alt termen, de a le ceda acest imobil - care era în proprietatea Ministerului Culturii şi era dat spre administrare pentru un an - pentru 49 de ani.

Nu am fost de acord, fiindcă noi aveam altă viziune asupra destinaţiei acestui imobil. Atunci, dânşii au făcut o procedură de predare-primire aşa cum au considerat dânşii că ar fi frumos - au luat absolut tot de acolo, nu a rămas nici măcar un scaun. Acolo exista foarte mult mobilier măsurat pentru a fi folosit în acea clădire, nu poate fi folosit în altă parte, deci nu putem vorbi decât de rea-voinţă, mai ales că între instituţiile statului se poate ceda cu titlul gratuit un bun.

Aşadar, dacă exista o înţelegere, o procedură elegantă de predare-primire, se puteau desfăşura altfel lucrurile acolo. (...) La un moment dat, intenţionau să ia chiar şi centrala, noroc că nu le-a dat voie legea", a susţinut ministrul Culturii, potrivit Agerpres.

Bogdan Gheorghiu a afirmat că inventarul obiectelor din Vila Florica era realizat de CJ Argeş, iar procedura de predare-primire s-a făcut în baza normelor legale. El a precizat că nu are cunoştinţă dacă existau obiecte de patrimoniu.

Potrivit acestuia, nu era în obiectul activităţii ministerului să solicite ce obiecte se aflau în Vila Florica.

De altfel, Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din fondul de rezervă al Executivului cu suma de 3,5 milioane de lei pentru punerea în funcţiune a Muzeului Naţional "Brătianu".

"Ţinând cont de specificul şi importanţa acestei instituţii nou create, considerăm că este necesară asigurarea fondurilor pentru promovarea şi sprijinirea activităţii acesteia prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii (...) din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. (...) Acolo lucrurile trebuie reorganizate, trebuie făcut un circuit muzeal. Un grup de experţi conduşi de domnul Oberlander au lucrat la acest proiect de creare a conceptului muzeal al viitorului Muzeu 'Brătianu'. Grupul de lucru a finalizat conceptul muzeal şi circuitul muzeal din această clădire. În baza conceptului am făcut şi un deviz, are la bază un calcul ce ne-a dus spre suma necesară definitivării acestui proiect. În baza acestui calcul am putut astăzi să facem această solicitare către Guvernul României", a declarat ministrul Culturii într-o conferinţă de presă.

Ministrul a subliniat că suma de 3,5 milioane de lei a fost solicitată doar pentru a pune în funcţiune Muzeul 'Brătianu'.

El a indicat că aceasta a fost, până în prezent, singura solicitare de suplimentare a bugetului ministerului din fondul de rezervă pentru un muzeu.

"Amenajarea ansamblului va fi un proiect mult mai mare. Se va face din fonduri externe. Există deja demarată proiectarea pentru marele proiect care va fi la Ştefăneşti", a adăugat Gheorghiu.