Scandal în PNL, din cauza măsurilor de reducere a consumului de energie: ”La Iași s-a reinstaurat ceaușismul”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Muraru afirmă că primarul Chirica ”a decis să lase orașul în beznă pe timpul nopții” ”sub scuza unei economii ridicole, într-un context în care lipsa de producție din sistemul energetic național este de ordinul miilor de MWh”.

”O măsură complet disproporționată, cu un impact infim asupra consumului național, dar cu efecte reale asupra siguranței și confortului ieșenilor”, spune președintele PNL Iași despre colegul său liberal.

În continuare, Chirica explică faptul că inclusiv președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan, ”a spus clar” că ”problema noastră este între orele 18.00-23.00, nu după miezul nopții”.

”Doar în acest interval de seară România are nevoie de surse și capacități suplimentare de acoperire, nu după miezul nopții, când consumul oricum scade vertiginos la nivel național. Niciun alt mare municipiu mare din România nu a considerat că soluția este să-și lase cetățenii în întuneric. În schimb, la Iași asistăm la o decizie desprinsă din anii comunismului. Chirica a stins lumina și a pretins că a rezolvat problema. Dintre toate administrațiile din țară, doar la Iași s-a reinstaurat ceaușismul.” - spune Alexandru Muraru.