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Scandal în PNL, din cauza măsurilor de reducere a consumului de energie: ”La Iași s-a reinstaurat ceaușismul”

Stiri Politice
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Data actualizării:
Mihai chirica alexandru muraru foto facebook
Facebook / PNL Iasi

Deputatul PNL și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, s-a declarat revoltat de decizia Primăriei Iași, condusă tot de un liberal, Mihai Chirica, de a întrerupe iluminatul public în timpul nopții, pentru a economisi energie.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Muraru afirmă că primarul Chirica ”a decis să lase orașul în beznă pe timpul nopții” ”sub scuza unei economii ridicole, într-un context în care lipsa de producție din sistemul energetic național este de ordinul miilor de MWh”.

”O măsură complet disproporționată, cu un impact infim asupra consumului național, dar cu efecte reale asupra siguranței și confortului ieșenilor”, spune președintele PNL Iași despre colegul său liberal.

În continuare, Chirica explică faptul că inclusiv președintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan, ”a spus clar” că ”problema noastră este între orele 18.00-23.00, nu după miezul nopții”.

”Doar în acest interval de seară România are nevoie de surse și capacități suplimentare de acoperire, nu după miezul nopții, când consumul oricum scade vertiginos la nivel național. Niciun alt mare municipiu mare din România nu a considerat că soluția este să-și lase cetățenii în întuneric. În schimb, la Iași asistăm la o decizie desprinsă din anii comunismului. Chirica a stins lumina și a pretins că a rezolvat problema. Dintre toate administrațiile din țară, doar la Iași s-a reinstaurat ceaușismul.” - spune Alexandru Muraru.

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Mihai Chirica, în urmă cu 3 zile: ”Domnule Alex Muraru, să vă fie rușine”

Mesajul lui Muraru vine la scurt timp după ce, în urmă cu doar trei zile, Chirica îl critica pe șeful său politic pentru faptul că pune ”presiune pe consilierii locali” din Iași și ”încearcă să bage frica în membrii de partid și să le limiteze dreptul la propria conștiință, amenințându-i cu comisiile de disciplină dacă votează proiectele orașului”.

”Vă spun cu toată sinceritatea, domnule Alex Muraru: Să vă fie rușine! Iașul nu se conduce prin frică și șantaj politic!” - a scris Chirica pe rețeaua socială.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, Mihai Chirica, andrei muraru, iași,

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