Mihai Chirica a câștigat încă un mandat la Primăria Iași. A primit 33% din voturi

Potrivit exit-poll-ului, Mihai Chirica a obținut 33,1% din voturi, Marius Bodea 25,09%, Cosette Chichirău 14,18%, Bogdan Balanișcu 13,37% și Tudor Ciuhodaru 9,18%, potrivit BZI.

Prezența la vot a fost de 34,68 la sută, 111.877. Persoane înscrise pe liste permanente au fost 321.270.

După ieşirea din secţia de votare, Mihai Chirica a declarat că a votat pentru stabilitate şi pentru o continuare a dezvoltării oraşului.

"Am votat pentru un Iaşi european, care se dezvoltă şi devine tot mai frumos. Am votat pentru România europeană, pentru Vest, pentru că aceasta este direcţia corectă. Am votat pentru decenţă şi normalitate, pentru continuitatea lucrurilor bune care au avut loc în Iaşi. Cred că ieşenii sunt pe un drum bun. Viaţa fiecărui ieşean se simte că este mai bună de un scrutin la altul. Sunt convins că putem merge mai departe. Putem face ca lucrurile să-şi continue cursul pe care au intrat şi să aibă fiecare o viaţă mai bună. Îndemn toţi ieşenii să vină la vot, este un moment important pentru comunitatea noastră. Este ziua în care alegem viitorul copiilor noştri", a transmis primarul Mihai Chirica.

La preşedinţia Consiliului Judeţean, rezultatele parţiale după numărarea a 86% voturi arată că actualul preşedinte CJ Costel Alexe are 34,3%, principalul său contracandidat social-democratul Bogdan Cojocaru are 32,1%, Petru Movilă (PMP) - 13,3%, Marius Ostaficiuc (AUR) - 9,2%.

La nivelul judeţului Iaşi prezenţa la vot pentru alegerile locale a fost de 41,02%. În municipiul Iaşi a fost înregistrată o prezenţă de 34,67%, respectiv 118.849 alegători din cele 322.580 persoane înscrise pe listele permanente, iar pe listele suplimentare au votat 3.211 persoane.

Cei mai mulţi votanţi sunt incluşi în categoria 45-64%, urmaţi fiind de persoanele de peste 65 de ani şi categoria 35-44 ani.

