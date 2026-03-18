Agitație în PSD pentru că le-a picat în comisie un amendament fără sursă de finanțare. AUR, ieri aliat, acum a stat deoparte

Social-democrații au fost „trădați” la vot de cei de la AUR, care îi susținuseră inițial și, în consecință, președintele ședinței a declarat amendamentul „respins". Supărați, cei de la PSD spun că nu vor vota bugetul Finanțelor, dacă nu se găsesc bani pentru ajutoare.

Venit să-și prezinte bugetul și să ceară susținere pentru amendamentul care ar urma să crească ajutoarele pentru pensionari și familiile cu venituri reduse, ministrul Muncii, Florin Manole, s-a trezit fără voturile AUR. Ministrul Finanțelor a explicat de ce nu poate fi acceptat acest amendament.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Înțelegem nevoia și tocmai de aceea am acoperit din suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. Făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, n-am putut să îl acoperim în integralitate. Ca atare nu susținem amendamentul”.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Ce discutăm noi aici? Despre cum reușim sau nu dintr-un PIB de peste două mii de miliarde, venituri bugetare de peste 366 de miliarde să găsim unul?”

Deși luni în comisia de muncă, cei de la AUR au votat cot la cot cu PSD și UDMR același amendament, partidul lui George Simion și-a schimbat acum strategia.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Noi nu vom participa la votul unui amendament care deformează total principiile statului de drept! Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească câțiva zeci de lei pe lună?”

Cei de la UDMR au venit cu o variantă de compromis.

Zoltán Miklós, deputat UDMR: „Haideți să ne luăm angajamentul în textul legii că diferența de 1,1 miliarde care ne lipsește să se rezolve la prima rectificare bugetară”.

La momentul votului, conflictul a erupt. Scos din sărite, ministrul Muncii l-a certat pe Robert Sighiartău, de la PNL.

Robert Sighiartău: „Domnule ministru, ai primit 1,7 miliarde, nu le spui la români situația reală”.

Marius Manole: „Robert, tu nu crezi ce spui! Să nu minți, îți zice porunca! Să nu minți!”

Reprezentanții PSD au părăsit sala iar ședința a fost reluată după două ore. S-a supus din nou la vot, dar amendamentul nu a trecut. A venit apoi rândul lui Alexandru Nazare să prezinte bugetul Ministerului Finanțelor.

Daniel Zamfir, PSD: „Să găsiți în cele două anexe posibilitatea să finanțați pachetul one off cu 1,1 mld. În caz contrar, o spunem fără niciun fel de discuție, grupurile PSD nu vor vota cele două anexe la buget”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Dacă acest buget nu ar fi aprobat ar transmite România un semnal care nu ne ajută deloc în acest moment, cred că e periculos, dar suntem deschiși să găsim soluții împreună”.

Sorin Grindeanu și-a anunțat colegii parlamentari să nu părăsească Bucureștiul, pentru că dacă nu ajung la o înțelegere, votul asupra bugetului să aibă loc abia vineri.