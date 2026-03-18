Agitație în PSD pentru că le-a picat în comisie un amendament fără sursă de finanțare. AUR, ieri aliat, acum a stat deoparte

Scandalul a continuat în Parlament la dezbaterea amendamentului introdus de PSD menit să majoreze ajutoarele pentru pensionari și familiile cu venituri reduse.

Constantin Toma,  Robert Hoară

Social-democrații au fost „trădați” la vot de cei de la AUR, care îi susținuseră inițial și, în consecință, președintele ședinței a declarat amendamentul „respins". Supărați, cei de la PSD spun că nu vor vota bugetul Finanțelor, dacă nu se găsesc bani pentru ajutoare.

Venit să-și prezinte bugetul și să ceară susținere pentru amendamentul care ar urma să crească ajutoarele pentru pensionari și familiile cu venituri reduse, ministrul Muncii, Florin Manole, s-a trezit fără voturile AUR. Ministrul Finanțelor a explicat de ce nu poate fi acceptat acest amendament.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Înțelegem nevoia și tocmai de aceea am acoperit din suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. Făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, n-am putut să îl acoperim în integralitate. Ca atare nu susținem amendamentul”.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Ce discutăm noi aici? Despre cum reușim sau nu dintr-un PIB de peste două mii de miliarde, venituri bugetare de peste 366 de miliarde să găsim unul?”

Citește și
Continuă circul pe bani publici din Parlament. PSD amenință că nu votează bugetul Finanțelor. Ședința a fost suspendată
Deși luni în comisia de muncă, cei de la AUR au votat cot la cot cu PSD și UDMR același amendament, partidul lui George Simion și-a schimbat acum strategia.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Noi nu vom participa la votul unui amendament care deformează total principiile statului de drept! Ce e aia că 2,8 milioane de pensionari trebuie să primească câțiva zeci de lei pe lună?”

Cei de la UDMR au venit cu o variantă de compromis.

Zoltán Miklós, deputat UDMR: „Haideți să ne luăm angajamentul în textul legii că diferența de 1,1 miliarde care ne lipsește să se rezolve la prima rectificare bugetară”.

La momentul votului, conflictul a erupt. Scos din sărite, ministrul Muncii l-a certat pe Robert Sighiartău, de la PNL.

Robert Sighiartău: „Domnule ministru, ai primit 1,7 miliarde, nu le spui la români situația reală”.

Marius Manole: „Robert, tu nu crezi ce spui! Să nu minți, îți zice porunca! Să nu minți!”

Reprezentanții PSD au părăsit sala iar ședința a fost reluată după două ore. S-a supus din nou la vot, dar amendamentul nu a trecut. A venit apoi rândul lui Alexandru Nazare să prezinte bugetul Ministerului Finanțelor.

Daniel Zamfir, PSD: „Să găsiți în cele două anexe posibilitatea să finanțați pachetul one off cu 1,1 mld. În caz contrar, o spunem fără niciun fel de discuție, grupurile PSD nu vor vota cele două anexe la buget”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Dacă acest buget nu ar fi aprobat ar transmite România un semnal care nu ne ajută deloc în acest moment, cred că e periculos, dar suntem deschiși să găsim soluții împreună”.

Sorin Grindeanu și-a anunțat colegii parlamentari să nu părăsească Bucureștiul, pentru că dacă nu ajung la o înțelegere, votul asupra bugetului să aibă loc abia vineri.

Noi negocieri în coaliție pentru buget

Corespondent Știrile ProTV: „S-a acutizat și mai tare criza politică. De mai bine de trei luni ar fi trebuit să avem buget pentru anul acesta. În schimb, am avut parte de scandal cât pentru întreg anul. Parlamentarii s-au contrat unii cu alții în comisia de buget-finanțe, pentru ca în cele din urmă să se ia decizia ca ședința să fie amânată pentru dezbaterea bugetului Ministerului Finanțelor până când liderii de la putere ajung la un numitor comun.

Rănit în orgoliu de respingere a amendamentului pentru suplimentarea bugetului acordat ajutoarelor pensionarilor și familiilor cu venituri mici, Partidul Social Democrat a anunțat că nu votează bugetul Finanțelor. Și-a scos, astfel, asul din mânecă, iar asta înseamnă că automat, nici bugetul pentru întreg anul 2026 nu poate ajunge la votul din plenul Parlamentului.

PSD nu renunță în ruptul capului la cele 1,1 miliarde de lei pe care îi cer suplimentar la bugetul Muncii. Alexandru Nazare spunea că va căuta soluții în această seară pentru a găsi o variantă cât mai potrivită să împace pe toată lumea. Una ar fi introducerea în legea bugetului de stat pe anul acesta a unui paragraf în care să fie stipulat faptul că la rectificarea bugetară din luna septembrie se vor acorda acești bani. Însă, spune și Alexandru Nazare că nu poate să promită că se vor găsi fonduri atunci pentru aceste ajutoare.

În orice caz, șefii marilor partide fac noaptea albă pentru a găsi o soluție și pentru a încheia totul joi, pentru ca să avem un vot pe bugetul pentru anul 2026 la finalul acestei săptămâni. De altfel, bugetul pentru anul acesta este cel mai întârziat din ultimii 20 de ani”.

Sursa: ProTV

Etichete: PSD, buget, sorin grindeanu, alexandru nazare,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Iubita lui Jude Bellingham, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Wow! / Cea mai frumoasă, te iubesc!”
Citește și...
Continuă circul pe bani publici din Parlament. PSD amenință că nu votează bugetul Finanțelor. Ședința a fost suspendată
Discuții tensionate în Parlament pe legea bugetului. AUR a stricat calculele PSD și nu mai susține majorarea ajutoarelor pentru pensionarii și familiile cu venituri reduse.

USR acuză PSD: „Se joacă cu AUR de-a bugetul, deși nu sunt bani”
USR cere Partidului Social Democrat să înceteze "să saboteze" bugetul încercând să îşi facă "imagine publică" cu amendamente pentru care nu există fonduri.

Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”
Continuă dezbaterile din Parlament pe legea bugetului. Miniștrii Guvernului Bolojan au venit să-și prezinte bugetele, iar tensiunile sunt tot mai mari. 

Continuă circul pe bani publici din Parlament. PSD amenință că nu votează bugetul Finanțelor. Ședința a fost suspendată
Europa se pregătește de o nouă criză a carburanților. Vecinii plafonează și taie taxe, România încă analizează
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a readus în prim-plan vulnerabilitatea pieței globale a energiei, iar efectele se resimt rapid în Europa prin scumpirea petrolului, gazelor și carburanților.

Profesorii sunt încurajați să boicoteze simulările pentru Bacalaureat. Protestul din învățământ continuă
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret" îndeamnă cadrele didactice să nu oprească protestul nici săptămâna viitoare, când urmează simulările pentru Examenul de Bacalaureat.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

UCL | ACUM: Barcelona – Newcastle 1-0! Bayern Munchen – Atalanta și Liverpool – Galatasaray, de la ora 22:00

Sport

Mihai Pintilii, la un pas de o revenire rapidă în antrenorat! Clubul i-a pus oferta pe masă