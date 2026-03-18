Amendamentul PSD a fost respins în ședința comisiei de buget-finanțe, iar asta a declanșat un adevărat scandal.

Corespondent Știrile ProTV: „Încă nu avem buget, dar avem circ pentru întreg anul asta după ce ședința comisiei de buget-finanțe a fost din nou întreruptă, de această dată în timpul discuțiilor pentru bugetul Ministerului Finanțelor, PSD s-a răzbunat după ce amendamentul Partidului Social Democrat a fost respins astăzi, în jurul prânzului. Este vorba despre acel amendament care majorează valoarea ajutoarelor one off pentru pensionari și pentru familiile cu venituri mici.

Social-democrații au anunțat că nu vor vota bugetul Ministerului Finanțelor până când nu se vor găsi bani și pentru acele ajutoare. Drept urmare, dacă bugetul finanțelor nu beneficiază de sprijin, întreg bugetul pentru anul acesta nu poate ajunge la votul nu din plenul reunit al celor două camere.

La prânz a avut loc o răfuială în toată regula, asta după ce cei de la AUR n-au mai votat acel amendament, deși în urmă cu două zile au au votat cot la cot cu UDMR și PSD. Au fost 23 de voturi pentru, însă n-au fost îndeajuns. Pentru că acest amendament să treacă, erau necesare 26. S-a întrerupt ședința, s-a reluat după alte două ore, din nou votul însă tot 23 de voturi au fost. Așadar, deocamdată așteptăm să se reia ședința pentru bugetul Finanțelor să vedem dacă se găsește o soluție și pentru acele ajutoare”.