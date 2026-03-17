VIDEO. Scandal în Parlament la dezbaterea bugetului. Deputatul PSD Adrian Câciu a ţipat şi a dat cu pumnul în masă

Deputatul PSD Adrian Câciu a avut, marţi, o reacţie violentă, în timpul dezbaterilor la proiectul bugetului de stat pe 2026, în comisia de buget finanţe. El a luat-o de mână pe liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa şi a început să ţipe la ea.

Potrivit News.ro, totul a început după ce liberala Gabriela Horga, care conducea şedinţa comisiilor de buget-finanţe, i-a reproşat lui Câciu că îi jigneşte pe colegii din Parlament. ”Am pus o întrebare, vreau un răspuns! Vreau un răspuns!”, a ţipat deputatul PSD Adrian Câciu, luând-o de mână pe Horga şi apoi dând cu pumnul în masă. ”Nu mai ţipaţi şi nu mai jigniţi colegii! Opriţi-vă! Vă rog!”, i-a răspuns Horga.

”Nu este un comportament normal și nici demn de un parlamentar” După acest incident, liberala Gabriela Horga a declarat că social-democratul Câciu - fost ministru PSD al Finanțelor - a avut un comportament care nu este demn de un parlamentar. ”I-am atras atenția și asupra acestui moment, nu este primul moment și prima ieșire pe care o are, a mai avut dezbateri televizate în care a avut ieșiri mai dure. Într-adevăr, acum a fost un moment mai tensionat, i-am atras atenția și asupra momentului de săptămâna trecută din comisii, nu este un comportament normal și cred că trebuie să ne comportăm civilizat. Ne văd oamenii și toți ar trebui să ne comportăm civilizat. Nu este un comportament normal și nici demn de un parlamentar și în general pentru nimeni.”, a spus Horga.

Ministrul Diana Buzoianu: ”Domnule parlamentar, să ştiţi că dacă ţipaţi mai tare la microfon, nu vă creşte bărbăţia!” Şi ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, i-a răspuns unui parlamentar care a ridicat vocea în timpul dezbaterilor de la prezentarea bugetului Ministerului Mediului şi a numit-o incompetentă. ”Domnule parlamentar, să ştiţi că dacă ţipaţi mai tare la microfon, nu vă creşte bărbăţia!”, i-a spus ea deputatului Romeo Lungu de la PSD, potrivit News.ro, care citează Antena 3. Deputatul PSD Adrian Câciu a mai fost în centrul unui scandal Săptămâna trecută, la audierea ministrul Oana Ţoiu în Comisia de politică externă, Adrian Câciu i s-a adresat colegului său de parlament Hajdu Gabor: „Tu eşti UDMR. Nu înţelegi ce înseamnă să fii român”. La un moment dat, Iulian Lőrincz (USR) i-a şoptit preşedintelui de şedinţă că social-democraţii sunt needucaţi, Adrian Câciu replicând: „Domnul Lorincz, ţi-ai tăiat unghiile ca să vorbeşti cu noi?!”. Ca rezultat, deputatul USR Iulian Lorincz, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi membru în Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, a depus sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării împotriva deputatului PSD Adrian Câciu, pe care îl acuză de ”derapaje inacceptabile”. „În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a afirmat Iulian Lorincz.

